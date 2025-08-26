Voucher KSM (VKSM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 23.17 $ 23.17 $ 23.17 24 שעות נמוך $ 24.66 $ 24.66 $ 24.66 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 23.17$ 23.17 $ 23.17 גבוה 24 שעות $ 24.66$ 24.66 $ 24.66 שיא כל הזמנים $ 81.38$ 81.38 $ 81.38 המחיר הנמוך ביותר $ 18.32$ 18.32 $ 18.32 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.55% שינוי מחיר (1D) -2.97% שינוי מחיר (7D) +0.03% שינוי מחיר (7D) +0.03%

Voucher KSM (VKSM) המחיר בזמן אמת של הוא $23.69. במהלך 24 השעות האחרונות, VKSM נסחר בטווח שבין שפל של $ 23.17 לבין שיא של $ 24.66, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VKSMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 81.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 18.32.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VKSM השתנה ב -0.55% במהלך השעה האחרונה, -2.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Voucher KSM (VKSM) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 16.16$ 16.16 $ 16.16 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של Voucher KSM הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.16. ההיצע במחזור של VKSM הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.