Voucher KSM מחיר (VKSM)

$23.69
Voucher KSM (VKSM) טבלת מחירים חיה
Voucher KSM (VKSM) מידע על מחיר (USD)

$ 23.17
$ 24.66
$ 23.17
$ 24.66
$ 81.38
$ 18.32
Voucher KSM (VKSM) המחיר בזמן אמת של הוא $23.69. במהלך 24 השעות האחרונות, VKSM נסחר בטווח שבין שפל של $ 23.17 לבין שיא של $ 24.66, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VKSMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 81.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 18.32.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VKSM השתנה ב -0.55% במהלך השעה האחרונה, -2.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Voucher KSM (VKSM) מידע שוק

$ 0.00
$ 16.16
$ 0.00
0.00
--
שווי השוק הנוכחי של Voucher KSM הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.16. ההיצע במחזור של VKSM הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.

Voucher KSM (VKSM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Voucher KSMל USDהיה $ -0.725648545822.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVoucher KSM ל USDהיה . $ -1.9412509910.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVoucher KSM ל USDהיה $ +3.5736365000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Voucher KSMל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.725648545822-2.97%
30 ימים$ -1.9412509910-8.19%
60 ימים$ +3.5736365000+15.09%
90 ימים$ 0--

מה זהVoucher KSM (VKSM)

vKSM (voucher KSM) is a liquid staking derivative (LSD) of staked KSM, with fully underlying KSM reserve and yield-bearing feature of KSM staking reward. Users can deposit KSM into Bifrost SLP protocol and get vKSM as return, vKSM can be traded in the open market or be redeemed back to KSM. Holding vKSM equals to holding the KSM staking position, staking rewards appriciate the exchange price of vKSM. Why vKSM? 1. Liquid Staking The product allows users to stake KSM for liquid vToken, (vKSM). vKSM will keep receiving staking rewards and can continue to be used in Bifrost and Kusama-based DeFi for additional rewards. 2. Automatically Staking rewards capturing without scenario limitations SLP will issue Staking rewards to vKSM by adjusting the price of vKSM / KSM upwards. vKSM Rate = SLP Staking KSM (SUM) / vKSM Total Issuance. 3. Floating redemption period, vKSM redemption ≤ 7 days While Kusama’s original chain Staking has a fixed 7-day redemption period, Bifrost SLP helps users to realize the possibility of early vKSM redemption by matching the real-time vKSM minting quantity with the redemption quantity at the protocol layer in the form of a queue. Theoretically, it can achieve second-level redemption. 4. Higher Staking Yield In the SLP protocol, the protocol screens more than 10 verified nodes through governance (subsequently increasing with the overall staking volume) and adds multiple filters such as the number of nominees, commission ratio, and history of blocks out to maximize the return of this verifier portfolio while ensuring that none of the nodes have experienced slashes. 5. Multi-environment Compatibility vKSM is one of Substrate assets in Bifrost parachain, by using the HRMP channels between Bifrost and others, it can be easily utilized in EVM, WASM and Substarte competiable parachains.

Voucher KSM (VKSM) משאב

Voucher KSMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Voucher KSM (VKSM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Voucher KSM (VKSM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Voucher KSM.

Voucher KSM (VKSM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Voucher KSM (VKSM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VKSM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Voucher KSM (VKSM)

כמה שווה Voucher KSM (VKSM) היום?
החי VKSMהמחיר ב USD הוא 23.69 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VKSM ל USD?
המחיר הנוכחי של VKSM ל USD הוא $ 23.69. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Voucher KSM?
שווי השוק של VKSM הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VKSM?
ההיצע במחזור של VKSM הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VKSM?
‏‏VKSM השיג מחיר שיא (ATH) של 81.38 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VKSM?
VKSM ‏‏רשם מחירATL של 18.32 USD.
מהו נפח המסחר של VKSM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VKSM הוא $ 16.16 USD.
האם VKSM יעלה השנה?
VKSM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VKSM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Voucher KSM (VKSM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.