Voucher GLMR סֵמֶל

Voucher GLMR מחיר (VGLMR)

לא רשום

1 VGLMR ל USDמחיר חי:

$0.099284
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Voucher GLMR (VGLMR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:27:21 (UTC+8)

Voucher GLMR (VGLMR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0

$ 0

$ 0.803515

$ 0.072278

--

--

+1.37%

+1.37%

Voucher GLMR (VGLMR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.099284. במהלך 24 השעות האחרונות, VGLMR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VGLMRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.803515, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.072278.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VGLMR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Voucher GLMR (VGLMR) מידע שוק

$ 0.00

$ 35.00

$ 94.21K

0.00

948,842.3840360898

שווי השוק הנוכחי של Voucher GLMR הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 35.00. ההיצע במחזור של VGLMR הוא 0.00, עם היצע כולל של 948842.3840360898. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.21K.

Voucher GLMR (VGLMR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Voucher GLMRל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVoucher GLMR ל USDהיה . $ +0.0052679991.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVoucher GLMR ל USDהיה $ +0.0305989316.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Voucher GLMRל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0052679991+5.31%
60 ימים$ +0.0305989316+30.82%
90 ימים$ 0--

מה זהVoucher GLMR (VGLMR)

vGLMR (voucher GLMR) is a liquid staking derivative (LSD) of staked GLMR, with fully underlying GLMR reserve and yield-bearing feature of GLMR staking reward. Users can deposit GLMR into Bifrost SLP protocol and get vGLMR as return, vGLMR can be traded in the open market or be redeemed back to GLMR. Holding vGLMR equals to holding the GLMR staking position, staking rewards appriciate the exchange price of vGLMR. Why vGLMR? 1. Liquid Staking The product allows users to stake GLMR for liquid vToken, (vGLMR). vGLMR will keep receiving staking rewards and can continue to be used in Bifrost and Moonbeam-based DeFi for additional rewards. 2. Automatically Staking rewards capturing without scenario limitations SLP will issue Staking rewards to vGLMR by adjusting the price of vGLMR / GLMR upwards. vGLMR Rate = SLP Staking GLMR (SUM) / vGLMR Total Issuance. 3. Floating redemption period, vGLMR redemption ≤ 28 days While Moonbeam’s original chain Staking has a fixed 28-day redemption period, Bifrost SLP helps users to realize the possibility of early vGLMR redemption by matching the real-time vGLMR minting quantity with the redemption quantity at the protocol layer in the form of a queue. Theoretically, it can achieve second-level redemption. 4. Higher Staking Yield In the SLP protocol, the protocol screens more than 10 verified nodes through governance (subsequently increasing with the overall staking volume) and adds multiple filters such as the number of nominees, commission ratio, and history of blocks out to maximize the return of this verifier portfolio while ensuring that none of the nodes have experienced slashes. 5. Multi-environment Compatibility vGLMR is one of Substrate assets in Bifrost parachain, by using the HRMP channels between Bifrost and others, it can be easily utilized in EVM, WASM and Substarte competiable parachains.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Voucher GLMR (VGLMR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Voucher GLMRתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Voucher GLMR (VGLMR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Voucher GLMR (VGLMR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Voucher GLMR.

בדוק את Voucher GLMR תחזית המחיר עכשיו‏!

VGLMR למטבעות מקומיים

Voucher GLMR (VGLMR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Voucher GLMR (VGLMR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VGLMR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Voucher GLMR (VGLMR)

כמה שווה Voucher GLMR (VGLMR) היום?
החי VGLMRהמחיר ב USD הוא 0.099284 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VGLMR ל USD?
המחיר הנוכחי של VGLMR ל USD הוא $ 0.099284. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Voucher GLMR?
שווי השוק של VGLMR הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VGLMR?
ההיצע במחזור של VGLMR הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VGLMR?
‏‏VGLMR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.803515 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VGLMR?
VGLMR ‏‏רשם מחירATL של 0.072278 USD.
מהו נפח המסחר של VGLMR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VGLMR הוא $ 35.00 USD.
האם VGLMR יעלה השנה?
VGLMR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VGLMR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.