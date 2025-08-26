Voucher GLMR (VGLMR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.803515$ 0.803515 $ 0.803515 המחיר הנמוך ביותר $ 0.072278$ 0.072278 $ 0.072278 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.37% שינוי מחיר (7D) +1.37%

Voucher GLMR (VGLMR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.099284. במהלך 24 השעות האחרונות, VGLMR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VGLMRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.803515, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.072278.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VGLMR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Voucher GLMR (VGLMR) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 35.00$ 35.00 $ 35.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.21K$ 94.21K $ 94.21K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 948,842.3840360898 948,842.3840360898 948,842.3840360898

שווי השוק הנוכחי של Voucher GLMR הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 35.00. ההיצע במחזור של VGLMR הוא 0.00, עם היצע כולל של 948842.3840360898. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.21K.