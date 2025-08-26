Voucher DOT (VDOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5.71 $ 5.71 $ 5.71 24 שעות נמוך $ 6.12 $ 6.12 $ 6.12 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5.71$ 5.71 $ 5.71 גבוה 24 שעות $ 6.12$ 6.12 $ 6.12 שיא כל הזמנים $ 15.37$ 15.37 $ 15.37 המחיר הנמוך ביותר $ 4.32$ 4.32 $ 4.32 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) -5.17% שינוי מחיר (7D) -1.91% שינוי מחיר (7D) -1.91%

Voucher DOT (VDOT) המחיר בזמן אמת של הוא $5.79. במהלך 24 השעות האחרונות, VDOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.71 לבין שיא של $ 6.12, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VDOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.32.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VDOT השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -5.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Voucher DOT (VDOT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 272.91K$ 272.91K $ 272.91K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של Voucher DOT הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 272.91K. ההיצע במחזור של VDOT הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.