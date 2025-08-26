Vortex Protocol (VP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00802016 $ 0.00802016 $ 0.00802016 24 שעות נמוך $ 0.00963057 $ 0.00963057 $ 0.00963057 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00802016$ 0.00802016 $ 0.00802016 גבוה 24 שעות $ 0.00963057$ 0.00963057 $ 0.00963057 שיא כל הזמנים $ 20.04$ 20.04 $ 20.04 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.86% שינוי מחיר (1D) -1.68% שינוי מחיר (7D) -13.40% שינוי מחיר (7D) -13.40%

Vortex Protocol (VP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0080201. במהלך 24 השעות האחרונות, VP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00802016 לבין שיא של $ 0.00963057, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VP השתנה ב -4.86% במהלך השעה האחרונה, -1.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vortex Protocol (VP) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 136.39K$ 136.39K $ 136.39K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 727.21K$ 727.21K $ 727.21K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 90,000,000.0 90,000,000.0 90,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vortex Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 136.39K. ההיצע במחזור של VP הוא 0.00, עם היצע כולל של 90000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 727.21K.