Vorilla (VORILLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +15.37% שינוי מחיר (7D) +15.37%

Vorilla (VORILLA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VORILLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VORILLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VORILLA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vorilla (VORILLA) מידע שוק

שווי שוק $ 38.66K$ 38.66K $ 38.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.66K$ 38.66K $ 38.66K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,992,756.091589 999,992,756.091589 999,992,756.091589

שווי השוק הנוכחי של Vorilla הוא $ 38.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VORILLA הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999992756.091589. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.66K.