Vooz Coin מחיר היום

מחיר Vooz Coin (VOOZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.00012133, עם שינוי של 3.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VOOZ ל USD הוא $ 0.00012133 לכל VOOZ.

Vooz Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 121,134, עם היצע במחזור של 998.41M VOOZ. ב‑24 השעות האחרונות, VOOZ סחר בין $ 0.00011396 (נמוך) ל $ 0.00012613 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00131691, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00011396.

ביצועים לטווח קצר, VOOZ נע ב -0.23% בשעה האחרונה ו -27.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Vooz Coin (VOOZ) מידע שוק

שווי שוק $ 121.13K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 121.13K אספקת מחזור 998.41M אספקה כוללת 998,410,184.147502

