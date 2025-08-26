עוד על VOOVO

VOOVO מידע על מחיר

VOOVO אתר רשמי

VOOVO טוקניומיקה

VOOVO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Voovo App סֵמֶל

Voovo App מחיר (VOOVO)

לא רשום

1 VOOVO ל USDמחיר חי:

--
----
-16.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Voovo App (VOOVO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:56:22 (UTC+8)

Voovo App (VOOVO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00171215
$ 0.00171215$ 0.00171215

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

-16.54%

-28.98%

-28.98%

Voovo App (VOOVO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VOOVO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VOOVOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00171215, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VOOVO השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -16.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Voovo App (VOOVO) מידע שוק

$ 31.27K
$ 31.27K$ 31.27K

--
----

$ 31.27K
$ 31.27K$ 31.27K

999.65M
999.65M 999.65M

999,651,662.260914
999,651,662.260914 999,651,662.260914

שווי השוק הנוכחי של Voovo App הוא $ 31.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VOOVO הוא 999.65M, עם היצע כולל של 999651662.260914. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.27K.

Voovo App (VOOVO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Voovo Appל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVoovo App ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVoovo App ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Voovo Appל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-16.54%
30 ימים$ 0-41.93%
60 ימים$ 0-19.20%
90 ימים$ 0--

מה זהVoovo App (VOOVO)

Voovo App – The Future of X Trading Discover Voovo, the advanced AI-powered X trading bot designed for speed, simplicity, and seamless integration with the X platform (formerly Twitter). With Voovo, you can buy, swap, and trade tokens effortlessly—all through social interaction. Whether you’re sending or receiving Solana tokens, or executing a swap, just mention on X and let the bot handle the rest. Voovo is more than a bot—it’s a cutting-edge X trading utility that redefines how you engage with crypto on social platforms. Fast, intuitive, and secure, Voovo brings DeFi directly into your daily conversations.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Voovo App (VOOVO) משאב

האתר הרשמי

Voovo Appתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Voovo App (VOOVO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Voovo App (VOOVO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Voovo App.

בדוק את Voovo App תחזית המחיר עכשיו‏!

VOOVO למטבעות מקומיים

Voovo App (VOOVO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Voovo App (VOOVO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VOOVO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Voovo App (VOOVO)

כמה שווה Voovo App (VOOVO) היום?
החי VOOVOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VOOVO ל USD?
המחיר הנוכחי של VOOVO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Voovo App?
שווי השוק של VOOVO הוא $ 31.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VOOVO?
ההיצע במחזור של VOOVO הוא 999.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VOOVO?
‏‏VOOVO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00171215 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VOOVO?
VOOVO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VOOVO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VOOVO הוא -- USD.
האם VOOVO יעלה השנה?
VOOVO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VOOVO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:56:22 (UTC+8)

Voovo App (VOOVO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.