Voodoo (LDZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00236571 24 שעות נמוך $ 0.00255201 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00788123 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.42% שינוי מחיר (1D) -2.82% שינוי מחיר (7D) +3.39%

Voodoo (LDZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0024172. במהלך 24 השעות האחרונות, LDZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00236571 לבין שיא של $ 0.00255201, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LDZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00788123, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LDZ השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -2.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Voodoo (LDZ) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 650.06 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.33M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 5,099,994,999.0

שווי השוק הנוכחי של Voodoo הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 650.06. ההיצע במחזור של LDZ הוא 0.00, עם היצע כולל של 5099994999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.33M.