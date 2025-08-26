עוד על LDZ

Voodoo סֵמֶל

Voodoo מחיר (LDZ)

1 LDZ ל USDמחיר חי:

$0.0024172
$0.0024172
-2.80%1D
Voodoo (LDZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:25:31 (UTC+8)

Voodoo (LDZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.42%

-2.82%

+3.39%

+3.39%

Voodoo (LDZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0024172. במהלך 24 השעות האחרונות, LDZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00236571 לבין שיא של $ 0.00255201, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LDZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00788123, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LDZ השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -2.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Voodoo (LDZ) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Voodoo הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 650.06. ההיצע במחזור של LDZ הוא 0.00, עם היצע כולל של 5099994999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.33M.

Voodoo (LDZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Voodooל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVoodoo ל USDהיה . $ +0.0004474918.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVoodoo ל USDהיה $ +0.0009454604.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Voodooל USDהיה $ +0.000632185268475729.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.82%
30 ימים$ +0.0004474918+18.51%
60 ימים$ +0.0009454604+39.11%
90 ימים$ +0.000632185268475729+35.42%

מה זהVoodoo (LDZ)

What is the project about? We are a Passive Income based NFT project that allows our holders to stake and earn our native token Voodoo by holding one of our NFTs! We are also currently creating several DAOs and raid-2-Earn systems within our community to further benefit our project, roadmap, and goals! What makes your project unique? We are the first metaphysical healing based project that allows its holders to stake and earn our token $Voodoo! History of your project. We have one Sold out collection with another one currently minting! We have grown tremendously in our 7 months of trading and networking! What’s next for your project? We look to expand our token Voodoo, and bring many different use case scenarios. Such as our OG trait shop, Our Raid2Earn platform, and our three staking pools! What can your token be used for? Voodoo can be used to purchase our Project NFTs, it also can be used in our Trait Shop, our holders can even mint our current collection in Voodoo Token!

Voodooתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Voodoo (LDZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Voodoo (LDZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Voodoo.

בדוק את Voodoo תחזית המחיר עכשיו‏!

LDZ למטבעות מקומיים

Voodoo (LDZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Voodoo (LDZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LDZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Voodoo (LDZ)

כמה שווה Voodoo (LDZ) היום?
החי LDZהמחיר ב USD הוא 0.0024172 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LDZ ל USD?
המחיר הנוכחי של LDZ ל USD הוא $ 0.0024172. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Voodoo?
שווי השוק של LDZ הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LDZ?
ההיצע במחזור של LDZ הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LDZ?
‏‏LDZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00788123 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LDZ?
LDZ ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LDZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LDZ הוא $ 650.06 USD.
האם LDZ יעלה השנה?
LDZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LDZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:25:31 (UTC+8)

Voodoo (LDZ) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

