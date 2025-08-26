עוד על VOLS

Volaris Games סֵמֶל

Volaris Games מחיר (VOLS)

לא רשום

1 VOLS ל USDמחיר חי:

$0.00085573
$0.00085573$0.00085573
-17.20%1D
mexc
USD
Volaris Games (VOLS) טבלת מחירים חיה
Volaris Games (VOLS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00105784
$ 0.00105784$ 0.00105784
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105784
$ 0.00105784$ 0.00105784

$ 0.03185995
$ 0.03185995$ 0.03185995

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

-17.25%

-22.98%

-22.98%

Volaris Games (VOLS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VOLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00105784, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VOLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03185995, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VOLS השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -17.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Volaris Games (VOLS) מידע שוק

$ 353.77K
$ 353.77K$ 353.77K

--
----

$ 848.18K
$ 848.18K$ 848.18K

417.09M
417.09M 417.09M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Volaris Games הוא $ 353.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VOLS הוא 417.09M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 848.18K.

Volaris Games (VOLS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Volaris Gamesל USDהיה $ -0.000178434842377918.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVolaris Games ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVolaris Games ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Volaris Gamesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000178434842377918-17.25%
30 ימים$ 0-55.76%
60 ימים$ 0-54.97%
90 ימים$ 0--

מה זהVolaris Games (VOLS)

Volaris Games is an AI agent infrastructure for seamless creation and deployment in gaming and productivity. Offering VolsAI, Fynix serves as an AI agent creator for gaming, while Linkoln acts as a launchpad for knowledge AI agents, powered by the open-source LinkolnOS framework. VolsAI enables games, businesses, and communities to launch and scale AI solutions. Powered by $VOLS, VolsAI reduces technical barriers, driving productivity, engagement, and innovation, with an intuitive ecosystem.

Volaris Games (VOLS) משאב

Volaris Games (VOLS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Volaris Games (VOLS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VOLS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Volaris Games (VOLS)

כמה שווה Volaris Games (VOLS) היום?
החי VOLSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VOLS ל USD?
המחיר הנוכחי של VOLS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Volaris Games?
שווי השוק של VOLS הוא $ 353.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VOLS?
ההיצע במחזור של VOLS הוא 417.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VOLS?
‏‏VOLS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03185995 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VOLS?
VOLS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VOLS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VOLS הוא -- USD.
האם VOLS יעלה השנה?
VOLS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VOLS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
