VNX Swiss Franc (VCHF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24 שעות נמוך $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 גבוה 24 שעות $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 שיא כל הזמנים $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0112707$ 0.0112707 $ 0.0112707 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.40% שינוי מחיר (7D) -0.08% שינוי מחיר (7D) -0.08%

VNX Swiss Franc (VCHF) המחיר בזמן אמת של הוא $1.24. במהלך 24 השעות האחרונות, VCHF נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.24 לבין שיא של $ 1.25, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VCHFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0112707.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VCHF השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VNX Swiss Franc (VCHF) מידע שוק

שווי שוק $ 5.09M$ 5.09M $ 5.09M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.09M$ 5.09M $ 5.09M אספקת מחזור 4.11M 4.11M 4.11M אספקה כוללת 4,109,871.44582 4,109,871.44582 4,109,871.44582

שווי השוק הנוכחי של VNX Swiss Franc הוא $ 5.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VCHF הוא 4.11M, עם היצע כולל של 4109871.44582. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.09M.