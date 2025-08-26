VNX EURO (VEUR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24 שעות נמוך $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 גבוה 24 שעות $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 שיא כל הזמנים $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 המחיר הנמוך ביותר $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -1.33% שינוי מחיר (7D) -0.70% שינוי מחיר (7D) -0.70%

VNX EURO (VEUR) המחיר בזמן אמת של הוא $1.16. במהלך 24 השעות האחרונות, VEUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.16 לבין שיא של $ 1.17, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VEURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.003.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VEUR השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -1.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VNX EURO (VEUR) מידע שוק

שווי שוק $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M אספקת מחזור 2.76M 2.76M 2.76M אספקה כוללת 2,764,082.75105 2,764,082.75105 2,764,082.75105

שווי השוק הנוכחי של VNX EURO הוא $ 3.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VEUR הוא 2.76M, עם היצע כולל של 2764082.75105. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.20M.