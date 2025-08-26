VNX British Pound (VGBP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 24 שעות נמוך $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 גבוה 24 שעות $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 שיא כל הזמנים $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 המחיר הנמוך ביותר $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) +0.10% שינוי מחיר (7D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +0.02%

VNX British Pound (VGBP) מידע שוק

שווי שוק $ 620.76K$ 620.76K $ 620.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 620.76K$ 620.76K $ 620.76K אספקת מחזור 458.57K 458.57K 458.57K אספקה כוללת 458,569.85417 458,569.85417 458,569.85417

