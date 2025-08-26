עוד על VGBP

VNX British Pound סֵמֶל

VNX British Pound מחיר (VGBP)

לא רשום

1 VGBP ל USDמחיר חי:

$1.35
$1.35$1.35
+0.10%1D
USD
VNX British Pound (VGBP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:37:03 (UTC+8)

VNX British Pound (VGBP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35
24 שעות נמוך
$ 1.36
$ 1.36$ 1.36
גבוה 24 שעות

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

+0.00%

+0.10%

+0.02%

+0.02%

VNX British Pound (VGBP) המחיר בזמן אמת של הוא $1.35. במהלך 24 השעות האחרונות, VGBP נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.35 לבין שיא של $ 1.36, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VGBPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.63, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.32.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VGBP השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VNX British Pound (VGBP) מידע שוק

$ 620.76K
$ 620.76K$ 620.76K

--
----

$ 620.76K
$ 620.76K$ 620.76K

458.57K
458.57K 458.57K

458,569.85417
458,569.85417 458,569.85417

שווי השוק הנוכחי של VNX British Pound הוא $ 620.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VGBP הוא 458.57K, עם היצע כולל של 458569.85417. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 620.76K.

VNX British Pound (VGBP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של VNX British Poundל USDהיה $ +0.00139035.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVNX British Pound ל USDהיה . $ -0.0033529950.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVNX British Pound ל USDהיה $ -0.0160427250.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של VNX British Poundל USDהיה $ -0.0011108800978577.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00139035+0.10%
30 ימים$ -0.0033529950-0.24%
60 ימים$ -0.0160427250-1.18%
90 ימים$ -0.0011108800978577-0.08%

מה זהVNX British Pound (VGBP)

VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market.

VNX British Pound (VGBP) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

VNX British Poundתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VNX British Pound (VGBP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VNX British Pound (VGBP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VNX British Pound.

בדוק את VNX British Pound תחזית המחיר עכשיו‏!

VGBP למטבעות מקומיים

VNX British Pound (VGBP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VNX British Pound (VGBP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VGBP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על VNX British Pound (VGBP)

כמה שווה VNX British Pound (VGBP) היום?
החי VGBPהמחיר ב USD הוא 1.35 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VGBP ל USD?
המחיר הנוכחי של VGBP ל USD הוא $ 1.35. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VNX British Pound?
שווי השוק של VGBP הוא $ 620.76K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VGBP?
ההיצע במחזור של VGBP הוא 458.57K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VGBP?
‏‏VGBP השיג מחיר שיא (ATH) של 1.63 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VGBP?
VGBP ‏‏רשם מחירATL של 1.32 USD.
מהו נפח המסחר של VGBP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VGBP הוא -- USD.
האם VGBP יעלה השנה?
VGBP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VGBP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:37:03 (UTC+8)

