VNST Stablecoin (VNST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00003724 גבוה 24 שעות $ 0.00003772 שיא כל הזמנים $ 0.00004081 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003654 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.20% שינוי מחיר (1D) -0.38% שינוי מחיר (7D) -0.93%

VNST Stablecoin (VNST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003739. במהלך 24 השעות האחרונות, VNST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003724 לבין שיא של $ 0.00003772, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VNSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00004081, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003654.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VNST השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -0.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VNST Stablecoin (VNST) מידע שוק

שווי שוק $ 314.92K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 314.92K אספקת מחזור 8.44B אספקה כוללת 8,437,730,372.050658

שווי השוק הנוכחי של VNST Stablecoin הוא $ 314.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VNST הוא 8.44B, עם היצע כולל של 8437730372.050658. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 314.92K.