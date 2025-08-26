עוד על VNST

VNST Stablecoin סֵמֶל

VNST Stablecoin מחיר (VNST)

לא רשום

1 VNST ל USDמחיר חי:

-0.30%1D
VNST Stablecoin (VNST) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:54:14 (UTC+8)

VNST Stablecoin (VNST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

VNST Stablecoin (VNST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003739. במהלך 24 השעות האחרונות, VNST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003724 לבין שיא של $ 0.00003772, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VNSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00004081, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003654.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VNST השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -0.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VNST Stablecoin (VNST) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של VNST Stablecoin הוא $ 314.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VNST הוא 8.44B, עם היצע כולל של 8437730372.050658. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 314.92K.

VNST Stablecoin (VNST) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של VNST Stablecoinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVNST Stablecoin ל USDהיה . $ -0.0000006079.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVNST Stablecoin ל USDהיה $ -0.0000003177.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של VNST Stablecoinל USDהיה $ -0.00000078287692735229.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.38%
30 ימים$ -0.0000006079-1.62%
60 ימים$ -0.0000003177-0.84%
90 ימים$ -0.00000078287692735229-2.05%

מה זהVNST Stablecoin (VNST)

VNST is a stablecoin backed by the Basket of Stablecoins (BoS), ensuring its reserve, not tethered to any fiat currency. This independence adds reliability to the value of VNST, free from fluctuations tied to fiat currencies. VNST aims to provide a secure, reliable solution, offering diverse choices, convenience, and expanding applications for users in the Web3 industry in Vietnam and globally.

VNST Stablecoin (VNST) משאב

VNST Stablecoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VNST Stablecoin (VNST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VNST Stablecoin (VNST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VNST Stablecoin.

בדוק את VNST Stablecoin תחזית המחיר עכשיו‏!

VNST למטבעות מקומיים

VNST Stablecoin (VNST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VNST Stablecoin (VNST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VNST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על VNST Stablecoin (VNST)

כמה שווה VNST Stablecoin (VNST) היום?
החי VNSTהמחיר ב USD הוא 0.00003739 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VNST ל USD?
המחיר הנוכחי של VNST ל USD הוא $ 0.00003739. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VNST Stablecoin?
שווי השוק של VNST הוא $ 314.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VNST?
ההיצע במחזור של VNST הוא 8.44B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VNST?
‏‏VNST השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00004081 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VNST?
VNST ‏‏רשם מחירATL של 0.00003654 USD.
מהו נפח המסחר של VNST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VNST הוא -- USD.
האם VNST יעלה השנה?
VNST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VNST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:54:14 (UTC+8)

