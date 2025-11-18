VNDC מחיר היום

מחיר VNDC (VNDC) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VNDC ל USD הוא -- לכל VNDC.

VNDC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 54,542,399, עם היצע במחזור של 1.42T VNDC. ב‑24 השעות האחרונות, VNDC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 23,577, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, VNDC נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -4.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

VNDC (VNDC) מידע שוק

שווי שוק $ 54.54M$ 54.54M $ 54.54M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.54M$ 54.54M $ 54.54M אספקת מחזור 1.42T 1.42T 1.42T אספקה כוללת 1,422,830,000,000.0 1,422,830,000,000.0 1,422,830,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VNDC הוא $ 54.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VNDC הוא 1.42T, עם היצע כולל של 1422830000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.54M.