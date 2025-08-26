VirtuSwap (VRSW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.03881494 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

VirtuSwap (VRSW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VRSW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VRSWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03881494, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VRSW השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VirtuSwap (VRSW) מידע שוק

שווי שוק $ 4.17K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.73K אספקת מחזור 619.51M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VirtuSwap הוא $ 4.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VRSW הוא 619.51M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.73K.