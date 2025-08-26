עוד על VRSW

VirtuSwap סֵמֶל

VirtuSwap מחיר (VRSW)

לא רשום

1 VRSW ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
VirtuSwap (VRSW) טבלת מחירים חיה
VirtuSwap (VRSW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03881494
$ 0.03881494$ 0.03881494

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

VirtuSwap (VRSW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VRSW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VRSWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03881494, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VRSW השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VirtuSwap (VRSW) מידע שוק

$ 4.17K
$ 4.17K$ 4.17K

--
----

$ 6.73K
$ 6.73K$ 6.73K

619.51M
619.51M 619.51M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VirtuSwap הוא $ 4.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VRSW הוא 619.51M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.73K.

VirtuSwap (VRSW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של VirtuSwapל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVirtuSwap ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVirtuSwap ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של VirtuSwapל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-96.63%
60 ימים$ 0-95.98%
90 ימים$ 0--

מה זהVirtuSwap (VRSW)

VirtuSwap goal is to make DEX trading as efficient as CEX trading. VirtuSwap innovation is centered on two main aspects. Firstly, the VirtuSwap AMM based DEX implement a new backend architecture that uses “Virtual Reserves”, which enable to significantly increase liquidity efficiency while solving the problem of indirect trades that 99% of crypto-assets suffers from. VirtuSwap DEX achieves that by enabling Liquidity Pools to hold, for a limited scope, making all pools work as an orchestra to direct liquidity to the trade, thus eliminating the need for costly indirect trade when trading assets with insufficient direct liquidity. Secondly, VirtuSwap developed the “Minerva Engine”, an AI-based optimizer that analyzes real trading activity to suggest the optimal allocation of economic incentives to Liquidity Providers, thus making VRSW emission allocation derive from informed real data basis. In the future VirtuSwap will also incorporate a hedging model that will enable small to medium cap project who suffers the most from insufficient direct liquidity, to support trading with multiple assets by opening a single pool. VRSW token is VirtuSwap governance token, and can be used for Staking or Locking to receive increased economic incentives, as well as voting on the governance of the protocol using vote-escrowed VRSW, noted as gVRSW.

VirtuSwap (VRSW) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

VirtuSwapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VirtuSwap (VRSW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VirtuSwap (VRSW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VirtuSwap.

בדוק את VirtuSwap תחזית המחיר עכשיו‏!

VRSW למטבעות מקומיים

VirtuSwap (VRSW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VirtuSwap (VRSW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VRSW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על VirtuSwap (VRSW)

כמה שווה VirtuSwap (VRSW) היום?
החי VRSWהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VRSW ל USD?
המחיר הנוכחי של VRSW ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VirtuSwap?
שווי השוק של VRSW הוא $ 4.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VRSW?
ההיצע במחזור של VRSW הוא 619.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VRSW?
‏‏VRSW השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03881494 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VRSW?
VRSW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VRSW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VRSW הוא -- USD.
האם VRSW יעלה השנה?
VRSW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VRSW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
