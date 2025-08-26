VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.27% שינוי מחיר (1D) -5.44% שינוי מחיר (7D) +10.33% שינוי מחיר (7D) +10.33%

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VBEA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VBEAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VBEA השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -5.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) מידע שוק

שווי שוק $ 19.07K$ 19.07K $ 19.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.86K$ 19.86K $ 19.86K אספקת מחזור 960.21M 960.21M 960.21M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VirtuBeauty by Virtuals הוא $ 19.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VBEA הוא 960.21M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.86K.