VirtuBeauty by Virtuals סֵמֶל

VirtuBeauty by Virtuals מחיר (VBEA)

לא רשום

1 VBEA ל USDמחיר חי:

--
----
-5.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) טבלת מחירים חיה
VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

-5.44%

+10.33%

+10.33%

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VBEA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VBEAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VBEA השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -5.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) מידע שוק

$ 19.07K
$ 19.07K$ 19.07K

--
----

$ 19.86K
$ 19.86K$ 19.86K

960.21M
960.21M 960.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VirtuBeauty by Virtuals הוא $ 19.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VBEA הוא 960.21M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.86K.

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של VirtuBeauty by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVirtuBeauty by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVirtuBeauty by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של VirtuBeauty by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.44%
30 ימים$ 0-1.21%
60 ימים$ 0-11.09%
90 ימים$ 0--

מה זהVirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents’ investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions.

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

VirtuBeauty by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VirtuBeauty by Virtuals.

בדוק את VirtuBeauty by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

VBEA למטבעות מקומיים

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VBEA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

כמה שווה VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) היום?
החי VBEAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VBEA ל USD?
המחיר הנוכחי של VBEA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VirtuBeauty by Virtuals?
שווי השוק של VBEA הוא $ 19.07K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VBEA?
ההיצע במחזור של VBEA הוא 960.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VBEA?
‏‏VBEA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VBEA?
VBEA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VBEA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VBEA הוא -- USD.
האם VBEA יעלה השנה?
VBEA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VBEA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.