VirtualDaos (DAOX) מידע על מחיר (USD)

VirtualDaos (DAOX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DAOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00151752, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAOX השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, +1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VirtualDaos (DAOX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של VirtualDaos הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.94. ההיצע במחזור של DAOX הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.34K.