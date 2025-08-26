עוד על DAOX

VirtualDaos סֵמֶל

VirtualDaos מחיר (DAOX)

לא רשום

1 DAOX ל USDמחיר חי:

$0.00008434
$0.00008434$0.00008434
+1.00%1D
mexc
USD
VirtualDaos (DAOX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:24:56 (UTC+8)

VirtualDaos (DAOX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00151752
$ 0.00151752$ 0.00151752

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

+1.05%

-18.16%

-18.16%

VirtualDaos (DAOX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DAOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00151752, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAOX השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, +1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VirtualDaos (DAOX) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.94
$ 4.94$ 4.94

$ 84.34K
$ 84.34K$ 84.34K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VirtualDaos הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.94. ההיצע במחזור של DAOX הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.34K.

VirtualDaos (DAOX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של VirtualDaosל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVirtualDaos ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVirtualDaos ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של VirtualDaosל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.05%
30 ימים$ 0-43.29%
60 ימים$ 0-45.27%
90 ימים$ 0--

מה זהVirtualDaos (DAOX)

At VirtualDaos, we believe that AI is the driving force behind the evolution of decentralized organizations. Our vision is centered on two core pillars: DAO Funds: Shaping the Future of Autonomous Organizations VirtualDaos empowers DAOs to operate with unparalleled efficiency and adaptability. By integrating AI at their core, DAOs become more than communities—they evolve into intelligent, self-sustaining networks capable of making data-driven decisions and optimizing outcomes for all participants. AI Agents: Simplifying Decentralization Our AI-powered agents transform the way users interact with web3. From automating complex tasks to providing intuitive interfaces, VirtualDaos bridges the gap between blockchain technology and mass adoption, making decentralized systems accessible to everyone. VirtualDaos isn’t just a tool; it’s a gateway to the next generation of decentralized intelligence. Whether you're a DAO pioneer, an AI enthusiast, or a visionary seeking to shape the decentralized future, SuiAgent offers a unique opportunity to redefine what’s possible.

VirtualDaos (DAOX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

VirtualDaosתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VirtualDaos (DAOX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VirtualDaos (DAOX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VirtualDaos.

בדוק את VirtualDaos תחזית המחיר עכשיו‏!

DAOX למטבעות מקומיים

VirtualDaos (DAOX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VirtualDaos (DAOX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DAOX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על VirtualDaos (DAOX)

כמה שווה VirtualDaos (DAOX) היום?
החי DAOXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DAOX ל USD?
המחיר הנוכחי של DAOX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VirtualDaos?
שווי השוק של DAOX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DAOX?
ההיצע במחזור של DAOX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DAOX?
‏‏DAOX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00151752 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DAOX?
DAOX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DAOX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DAOX הוא $ 4.94 USD.
האם DAOX יעלה השנה?
DAOX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DAOX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:24:56 (UTC+8)

