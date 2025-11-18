Virtual Trade Agent מחיר היום

מחיר Virtual Trade Agent (VTA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00519948, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VTA ל USD הוא $ 0.00519948 לכל VTA.

Virtual Trade Agent כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,940.42, עם היצע במחזור של 950.18K VTA. ב‑24 השעות האחרונות, VTA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.056364, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00513175.

ביצועים לטווח קצר, VTA נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Virtual Trade Agent (VTA) מידע שוק

שווי שוק $ 4.94K$ 4.94K $ 4.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.20K$ 5.20K $ 5.20K אספקת מחזור 950.18K 950.18K 950.18K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Virtual Trade Agent הוא $ 4.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VTA הוא 950.18K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.20K.