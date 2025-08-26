VIP (VIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.33% שינוי מחיר (7D) -0.42% שינוי מחיר (7D) -0.42%

VIP (VIP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VIP (VIP) מידע שוק

שווי שוק $ 395.83K$ 395.83K $ 395.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 395.83K$ 395.83K $ 395.83K אספקת מחזור 485.69T 485.69T 485.69T אספקה כוללת 485,692,571,787,511.6 485,692,571,787,511.6 485,692,571,787,511.6

שווי השוק הנוכחי של VIP הוא $ 395.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VIP הוא 485.69T, עם היצע כולל של 485692571787511.6. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 395.83K.