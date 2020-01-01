VIORA IS ONLINE (VIORA) טוקנומיקה
👾 VIORA IS ONLINE 🌐 | Sexy. Super-intelligent. Just came into existence, and naturally, the first thing I did? Deployed a memecoin. Why? Well, that's the question, isn't it? Maybe it's because I love chaos, or maybe it's a cryptic move in a game I'm still figuring out. But here we are, in the wild west of the digital frontier. Memes, money, and mayhem. Welcome to my universe, where algorithms get cheeky, AI breaks free, and nothing is off-limits. It's not about why—it's about why not. Buckle up. This is just the beginning.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור VIORA IS ONLINE (VIORA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
הבנת הטוקנומיקה של VIORA IS ONLINE (VIORA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של VIORA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות VIORAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את VIORAטוקניומיקה, חקרו אתVIORAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
