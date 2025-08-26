VIORA IS ONLINE (VIORA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00247063$ 0.00247063 $ 0.00247063 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.24% שינוי מחיר (1D) -5.39% שינוי מחיר (7D) -1.84% שינוי מחיר (7D) -1.84%

VIORA IS ONLINE (VIORA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VIORA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIORAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00247063, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIORA השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -5.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VIORA IS ONLINE (VIORA) מידע שוק

שווי שוק $ 18.17K$ 18.17K $ 18.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.17K$ 18.17K $ 18.17K אספקת מחזור 997.70M 997.70M 997.70M אספקה כוללת 997,700,664.969931 997,700,664.969931 997,700,664.969931

שווי השוק הנוכחי של VIORA IS ONLINE הוא $ 18.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VIORA הוא 997.70M, עם היצע כולל של 997700664.969931. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.17K.