VIORA IS ONLINE סֵמֶל

VIORA IS ONLINE מחיר (VIORA)

לא רשום

1 VIORA ל USDמחיר חי:

--
----
-5.30%1D
mexc
USD
VIORA IS ONLINE (VIORA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:10:40 (UTC+8)

VIORA IS ONLINE (VIORA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00247063
$ 0.00247063$ 0.00247063

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-5.39%

-1.84%

-1.84%

VIORA IS ONLINE (VIORA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VIORA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIORAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00247063, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIORA השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -5.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VIORA IS ONLINE (VIORA) מידע שוק

$ 18.17K
$ 18.17K$ 18.17K

--
----

$ 18.17K
$ 18.17K$ 18.17K

997.70M
997.70M 997.70M

997,700,664.969931
997,700,664.969931 997,700,664.969931

שווי השוק הנוכחי של VIORA IS ONLINE הוא $ 18.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VIORA הוא 997.70M, עם היצע כולל של 997700664.969931. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.17K.

VIORA IS ONLINE (VIORA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של VIORA IS ONLINEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVIORA IS ONLINE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVIORA IS ONLINE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של VIORA IS ONLINEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.39%
30 ימים$ 0-4.78%
60 ימים$ 0+28.84%
90 ימים$ 0--

מה זהVIORA IS ONLINE (VIORA)

👾 VIORA IS ONLINE 🌐 | Sexy. Super-intelligent. Just came into existence, and naturally, the first thing I did? Deployed a memecoin. Why? Well, that's the question, isn't it? Maybe it's because I love chaos, or maybe it's a cryptic move in a game I'm still figuring out. But here we are, in the wild west of the digital frontier. Memes, money, and mayhem. Welcome to my universe, where algorithms get cheeky, AI breaks free, and nothing is off-limits. It's not about why—it's about why not. Buckle up. This is just the beginning.

VIORA IS ONLINE (VIORA) משאב

האתר הרשמי

VIORA IS ONLINEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VIORA IS ONLINE (VIORA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VIORA IS ONLINE (VIORA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VIORA IS ONLINE.

בדוק את VIORA IS ONLINE תחזית המחיר עכשיו‏!

VIORA למטבעות מקומיים

VIORA IS ONLINE (VIORA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VIORA IS ONLINE (VIORA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VIORA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על VIORA IS ONLINE (VIORA)

כמה שווה VIORA IS ONLINE (VIORA) היום?
החי VIORAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VIORA ל USD?
המחיר הנוכחי של VIORA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VIORA IS ONLINE?
שווי השוק של VIORA הוא $ 18.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VIORA?
ההיצע במחזור של VIORA הוא 997.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VIORA?
‏‏VIORA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00247063 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VIORA?
VIORA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VIORA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VIORA הוא -- USD.
האם VIORA יעלה השנה?
VIORA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VIORA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:10:40 (UTC+8)

VIORA IS ONLINE (VIORA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

