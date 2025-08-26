עוד על VD

VinDax Coin סֵמֶל

VinDax Coin מחיר (VD)

לא רשום

1 VD ל USDמחיר חי:

$0.01809738
$0.01809738
-2.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
VinDax Coin (VD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:24:47 (UTC+8)

VinDax Coin (VD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01639004
$ 0.01639004
24 שעות נמוך
$ 0.02460225
$ 0.02460225
גבוה 24 שעות

$ 0.01639004
$ 0.01639004

$ 0.02460225
$ 0.02460225

$ 0.198579
$ 0.198579

$ 0.0034154
$ 0.0034154

-4.16%

-2.99%

-9.90%

-9.90%

VinDax Coin (VD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01809738. במהלך 24 השעות האחרונות, VD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01639004 לבין שיא של $ 0.02460225, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.198579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0034154.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VD השתנה ב -4.16% במהלך השעה האחרונה, -2.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VinDax Coin (VD) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00

$ 12.05K
$ 12.05K

$ 2.26M
$ 2.26M

0.00
0.00

125,000,000.0
125,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VinDax Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.05K. ההיצע במחזור של VD הוא 0.00, עם היצע כולל של 125000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.26M.

VinDax Coin (VD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של VinDax Coinל USDהיה $ -0.00055906026278956.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVinDax Coin ל USDהיה . $ -0.0011588548.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVinDax Coin ל USDהיה $ +0.0002487195.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של VinDax Coinל USDהיה $ +0.005870505802810814.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00055906026278956-2.99%
30 ימים$ -0.0011588548-6.40%
60 ימים$ +0.0002487195+1.37%
90 ימים$ +0.005870505802810814+48.01%

מה זהVinDax Coin (VD)

VinDAX Coin (VD) is a cryptocurrency to be issued by VinDAX Digital Asset Exchange.

VinDax Coin (VD) משאב

האתר הרשמי

VinDax Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VinDax Coin (VD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VinDax Coin (VD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VinDax Coin.

בדוק את VinDax Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

VD למטבעות מקומיים

VinDax Coin (VD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VinDax Coin (VD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על VinDax Coin (VD)

כמה שווה VinDax Coin (VD) היום?
החי VDהמחיר ב USD הוא 0.01809738 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VD ל USD?
המחיר הנוכחי של VD ל USD הוא $ 0.01809738. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VinDax Coin?
שווי השוק של VD הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VD?
ההיצע במחזור של VD הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VD?
‏‏VD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.198579 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VD?
VD ‏‏רשם מחירATL של 0.0034154 USD.
מהו נפח המסחר של VD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VD הוא $ 12.05K USD.
האם VD יעלה השנה?
VD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:24:47 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.