VinDax Coin (VD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01639004 גבוה 24 שעות $ 0.02460225 שיא כל הזמנים $ 0.198579 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0034154 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.16% שינוי מחיר (1D) -2.99% שינוי מחיר (7D) -9.90%

VinDax Coin (VD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01809738. במהלך 24 השעות האחרונות, VD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01639004 לבין שיא של $ 0.02460225, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.198579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0034154.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VD השתנה ב -4.16% במהלך השעה האחרונה, -2.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VinDax Coin (VD) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 12.05K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.26M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 125,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VinDax Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.05K. ההיצע במחזור של VD הוא 0.00, עם היצע כולל של 125000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.26M.