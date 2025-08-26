VIN (VIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.054191$ 0.054191 $ 0.054191 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02421014$ 0.02421014 $ 0.02421014 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.04% שינוי מחיר (7D) +0.04%

VIN (VIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0250211. במהלך 24 השעות האחרונות, VIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.054191, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02421014.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VIN (VIN) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 12.85$ 12.85 $ 12.85 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VIN הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.85. ההיצע במחזור של VIN הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.02M.