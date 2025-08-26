Vikto (VIKTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00151706$ 0.00151706 $ 0.00151706 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -3.46% שינוי מחיר (7D) -4.06% שינוי מחיר (7D) -4.06%

Vikto (VIKTO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VIKTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIKTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00151706, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIKTO השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vikto (VIKTO) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 17.01$ 17.01 $ 17.01 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 368.47K$ 368.47K $ 368.47K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vikto הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.01. ההיצע במחזור של VIKTO הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 368.47K.