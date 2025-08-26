עוד על VIKI

Viking Token מחיר (VIKI)

1 VIKI ל USDמחיר חי:

$0.00000594
$0.00000594$0.00000594
0.00%1D
Viking Token (VIKI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:24:15 (UTC+8)

Viking Token (VIKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-11.31%

-11.31%

Viking Token (VIKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VIKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIKI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Viking Token (VIKI) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.07
$ 0.07$ 0.07

$ 5.94K
$ 5.94K$ 5.94K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Viking Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.07. ההיצע במחזור של VIKI הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.94K.

Viking Token (VIKI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Viking Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלViking Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלViking Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Viking Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-29.36%
60 ימים$ 0-21.20%
90 ימים$ 0--

מה זהViking Token (VIKI)

Viking Swap 🔸 Bitcoin Aggregation Protocol Like other aggregator DEXs, Viking Swap uses similar functions. The features that distinguish Viking from other aggregator DEXs are; - Using the liquidity pools of Bitcoin DEXs - Bringing users into the Bitcoin ecosystem with various swap rewards - Unique platform features - Integration with emerging Bitcoin L2 technologies - Having a strong community 1) Swap and Earn VIKI: When you swap any trading pair, you earn VIKI Token. Reward Mechanism: 1 STX = 1 VIKI 2) Swap and Burn VIKI - Deflationary Effect: When you swap any trading pair, you run the VIKI burn mechanism. Burn Mechanism: 1 STX = 1 VIKI 3) Platform Fee: Aggregator protocols deduct a certain fee from each swap. This guarantees the smooth operation and sustainability of the platform. Viking Swap charges a 1% fee on each transaction and rewards its users with VIKI in return.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Viking Token (VIKI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Viking Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Viking Token (VIKI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Viking Token (VIKI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Viking Token.

בדוק את Viking Token תחזית המחיר עכשיו‏!

VIKI למטבעות מקומיים

Viking Token (VIKI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Viking Token (VIKI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VIKI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Viking Token (VIKI)

כמה שווה Viking Token (VIKI) היום?
החי VIKIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VIKI ל USD?
המחיר הנוכחי של VIKI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Viking Token?
שווי השוק של VIKI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VIKI?
ההיצע במחזור של VIKI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VIKI?
‏‏VIKI השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VIKI?
VIKI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VIKI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VIKI הוא $ 0.07 USD.
האם VIKI יעלה השנה?
VIKI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VIKI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Viking Token (VIKI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

