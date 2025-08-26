עוד על VELON

Viking Elon סֵמֶל

Viking Elon מחיר (VELON)

לא רשום

1 VELON ל USDמחיר חי:

$0.000000019999
$0.000000019999$0.000000019999
0.00%1D
mexc
USD
Viking Elon (VELON) טבלת מחירים חיה
Viking Elon (VELON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Viking Elon (VELON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VELON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VELONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VELON השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Viking Elon (VELON) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Viking Elon הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.66K. ההיצע במחזור של VELON הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.00K.

Viking Elon (VELON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Viking Elonל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלViking Elon ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלViking Elon ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Viking Elonל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.04%
30 ימים$ 0-0.02%
60 ימים$ 0-0.02%
90 ימים$ 0--

מה זהViking Elon (VELON)

The Viking Elon is a crypto project that builds Metaverse NFT-based game. Moreover, players could play to earn there. The nearest project’s plans include preselling in-game NFTs and launching the Viking Elon Game. Such a P2E game will be available on all devices. Moreover, users could mint and trade nonfungible tokens and enjoy a variety of gameplay such as refinement and reproduction. Also, this community-driven startup has issued $VELON altcoin with auto-staking rewards. Find more details about the coin in the next paragraph. VELON is a BEP20 (BSC) token with a 12% tax rate. Therefore, the coin contract charges each transaction with a twelve percent fee and reallocates it. Automatically, 4-5% goes to the existing token-holders. Another 3-4% goes to marketing and development purposes. Also, 2% goes to the liquidity pool on the PancakeSwap. The rest 1%, goes to the burning address. However, the primary utility value allows token-owners to play with other players, buy and sell lands and assets in The Viking Elon’s metaverse.

Viking Elon (VELON) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Viking Elonתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Viking Elon (VELON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Viking Elon (VELON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Viking Elon.

בדוק את Viking Elon תחזית המחיר עכשיו‏!

VELON למטבעות מקומיים

Viking Elon (VELON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Viking Elon (VELON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VELON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Viking Elon (VELON)

כמה שווה Viking Elon (VELON) היום?
החי VELONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VELON ל USD?
המחיר הנוכחי של VELON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Viking Elon?
שווי השוק של VELON הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VELON?
ההיצע במחזור של VELON הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VELON?
‏‏VELON השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VELON?
VELON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VELON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VELON הוא $ 9.66K USD.
האם VELON יעלה השנה?
VELON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VELON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Viking Elon (VELON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

