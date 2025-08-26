Viking Elon מחיר (VELON)
Viking Elon (VELON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VELON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VELONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VELON השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Viking Elon הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.66K. ההיצע במחזור של VELON הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.00K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Viking Elonל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלViking Elon ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלViking Elon ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Viking Elonל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.04%
|30 ימים
|$ 0
|-0.02%
|60 ימים
|$ 0
|-0.02%
|90 ימים
|$ 0
|--
The Viking Elon is a crypto project that builds Metaverse NFT-based game. Moreover, players could play to earn there. The nearest project’s plans include preselling in-game NFTs and launching the Viking Elon Game. Such a P2E game will be available on all devices. Moreover, users could mint and trade nonfungible tokens and enjoy a variety of gameplay such as refinement and reproduction. Also, this community-driven startup has issued $VELON altcoin with auto-staking rewards. Find more details about the coin in the next paragraph. VELON is a BEP20 (BSC) token with a 12% tax rate. Therefore, the coin contract charges each transaction with a twelve percent fee and reallocates it. Automatically, 4-5% goes to the existing token-holders. Another 3-4% goes to marketing and development purposes. Also, 2% goes to the liquidity pool on the PancakeSwap. The rest 1%, goes to the burning address. However, the primary utility value allows token-owners to play with other players, buy and sell lands and assets in The Viking Elon’s metaverse.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.