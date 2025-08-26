Viking Elon (VELON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -0.02%

Viking Elon (VELON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VELON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VELONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VELON השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Viking Elon (VELON) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 9.66K$ 9.66K $ 9.66K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.00K$ 2.00K $ 2.00K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Viking Elon הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.66K. ההיצע במחזור של VELON הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.00K.