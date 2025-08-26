VIDY מחיר (VIDY)
VIDY (VIDY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.000006. במהלך 24 השעות האחרונות, VIDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000050 לבין שיא של $ 0.0000060, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00832861, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000298.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIDY השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של VIDY הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.65. ההיצע במחזור של VIDY הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.00K.
במהלך היום, השינוי במחיר של VIDYל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVIDY ל USDהיה . $ -0.0000008587.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVIDY ל USDהיה $ -0.0000000015.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של VIDYל USDהיה $ -0.000000002030340342936.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.04%
|30 ימים
|$ -0.0000008587
|-14.31%
|60 ימים
|$ -0.0000000015
|-0.02%
|90 ימים
|$ -0.000000002030340342936
|-0.03%
Vidy is the world's first decentralized ad network, powered by the Ethereum blockchain. Vidy's ad platform allows advertisers to embed video ads directly into hyper-relevant website text, improving user experience, ad conversions and publisher payments. Vidy is one of the few crypto companies in the world that is actually live in production and presently working with the largest and most prestigious companies of the world. Vidy is revenue positive with tier 1 advertisers buying the Vidy ad unit, and has over 3 billion monthly pageviews on major publishers around the globe. Vidy plans to harness this massive userbase to facilitate major adoption of VidyCoin as a means for ad rewards and purchases on every page. Vidy has invented the world's first single-page invisible embed layer for video that is completely decentralized. With just a hold, users reveal tiny hyper-relevant videos embedded in the text of any page on the web that supplement their reading experience effortlessly. All video ads are placed with an NLP consensus protocol driven by miners. Each time a user unveils a video ad, he earns rewards in the form of VidyCoin that can then be used in the various forms: 1) Redeem / Purchase goods and services on the Vidy Ecosystem 2) Purchase advertising campaigns 3) Staking VidyCoin to get access to premium advertising and/or publisher features With a team of veteran engineers, industry-leading advisors and world-class brand partners, Vidy is on its way to reinventing digital advertisement, e-commerce, and video entertainment. For the first time, cryptocurrency application will be available to the masses without any switching cost. Vidy has already integrated its technology and signed commercial agreements with more than 40 publishers globally. This gives Vidy an exposure of more than 3 billion page views a month or more than 150 million unique visitor exposures a month across Singapore, Indonesia, Taiwan, Philippines, China, Australia, Malaysia, Vietnam and America. At the current moment, Vidy is receiving datapoints from these integrations that are in the billions, and has seen click through / view-rates of more than 30% consistently across the various publishing platforms.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.