VIDY (VIDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000050 $ 0.0000050 $ 0.0000050 24 שעות נמוך $ 0.0000060 $ 0.0000060 $ 0.0000060 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000050$ 0.0000050 $ 0.0000050 גבוה 24 שעות $ 0.0000060$ 0.0000060 $ 0.0000060 שיא כל הזמנים $ 0.00832861$ 0.00832861 $ 0.00832861 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000298$ 0.00000298 $ 0.00000298 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) +19.94% שינוי מחיר (7D) +19.94%

VIDY (VIDY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.000006. במהלך 24 השעות האחרונות, VIDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000050 לבין שיא של $ 0.0000060, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VIDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00832861, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000298.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VIDY השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VIDY (VIDY) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 29.65$ 29.65 $ 29.65 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.00K$ 60.00K $ 60.00K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VIDY הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.65. ההיצע במחזור של VIDY הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.00K.