VIDT DAO מחיר היום

מחיר VIDT DAO (VIDT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001225, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VIDT ל USD הוא $ 0.00001225 לכל VIDT.

VIDT DAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,651.7, עם היצע במחזור של 869.80M VIDT. ב‑24 השעות האחרונות, VIDT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.072876, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001209.

ביצועים לטווח קצר, VIDT נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

VIDT DAO (VIDT) מידע שוק

שווי שוק $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K אספקת מחזור 869.80M 869.80M 869.80M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VIDT DAO הוא $ 10.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VIDT הוא 869.80M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.25K.