Victory Gem (VTG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04579417$ 0.04579417 $ 0.04579417 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) -0.16% שינוי מחיר (7D) +0.05% שינוי מחיר (7D) +0.05%

Victory Gem (VTG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VTG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VTGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04579417, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VTG השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Victory Gem (VTG) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 18.34K$ 18.34K $ 18.34K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 149.00K$ 149.00K $ 149.00K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Victory Gem הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 18.34K. ההיצע במחזור של VTG הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.00K.