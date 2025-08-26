Victorai by Virtuals (VCTRAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00026203 גבוה 24 שעות $ 0.00036479 שיא כל הזמנים $ 0.00212508 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000645 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.72% שינוי מחיר (1D) -24.13% שינוי מחיר (7D) -30.32%

Victorai by Virtuals (VCTRAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00026388. במהלך 24 השעות האחרונות, VCTRAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00026203 לבין שיא של $ 0.00036479, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VCTRAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00212508, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000645.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VCTRAI השתנה ב -1.72% במהלך השעה האחרונה, -24.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Victorai by Virtuals (VCTRAI) מידע שוק

שווי שוק $ 263.88K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 263.88K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Victorai by Virtuals הוא $ 263.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VCTRAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 263.88K.