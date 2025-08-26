Victorai by Virtuals מחיר (VCTRAI)
-1.72%
-24.13%
-30.32%
-30.32%
Victorai by Virtuals (VCTRAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00026388. במהלך 24 השעות האחרונות, VCTRAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00026203 לבין שיא של $ 0.00036479, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VCTRAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00212508, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000645.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VCTRAI השתנה ב -1.72% במהלך השעה האחרונה, -24.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Victorai by Virtuals הוא $ 263.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VCTRAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 263.88K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Victorai by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVictorai by Virtuals ל USDהיה . $ -0.0000347601.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVictorai by Virtuals ל USDהיה $ -0.0000419974.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Victorai by Virtualsל USDהיה $ -0.00013418905714205685.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-24.13%
|30 ימים
|$ -0.0000347601
|-13.17%
|60 ימים
|$ -0.0000419974
|-15.91%
|90 ימים
|$ -0.00013418905714205685
|-33.70%
Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition. Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media.
