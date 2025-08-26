עוד על VCTRAI

Victorai by Virtuals סֵמֶל

Victorai by Virtuals מחיר (VCTRAI)

1 VCTRAI ל USDמחיר חי:

$0.00026361
$0.00026361$0.00026361
-25.80%1D
USD
Victorai by Virtuals (VCTRAI) טבלת מחירים חיה
Victorai by Virtuals (VCTRAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00026203
$ 0.00026203$ 0.00026203
24 שעות נמוך
$ 0.00036479
$ 0.00036479$ 0.00036479
גבוה 24 שעות

$ 0.00026203
$ 0.00026203$ 0.00026203

$ 0.00036479
$ 0.00036479$ 0.00036479

$ 0.00212508
$ 0.00212508$ 0.00212508

$ 0.0000645
$ 0.0000645$ 0.0000645

-1.72%

-24.13%

-30.32%

-30.32%

Victorai by Virtuals (VCTRAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00026388. במהלך 24 השעות האחרונות, VCTRAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00026203 לבין שיא של $ 0.00036479, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VCTRAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00212508, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000645.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VCTRAI השתנה ב -1.72% במהלך השעה האחרונה, -24.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Victorai by Virtuals (VCTRAI) מידע שוק

$ 263.88K
$ 263.88K$ 263.88K

--
----

$ 263.88K
$ 263.88K$ 263.88K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Victorai by Virtuals הוא $ 263.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VCTRAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 263.88K.

Victorai by Virtuals (VCTRAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Victorai by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVictorai by Virtuals ל USDהיה . $ -0.0000347601.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVictorai by Virtuals ל USDהיה $ -0.0000419974.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Victorai by Virtualsל USDהיה $ -0.00013418905714205685.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-24.13%
30 ימים$ -0.0000347601-13.17%
60 ימים$ -0.0000419974-15.91%
90 ימים$ -0.00013418905714205685-33.70%

מה זהVictorai by Virtuals (VCTRAI)

Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition. Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media.

Victorai by Virtuals (VCTRAI) משאב

האתר הרשמי

Victorai by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Victorai by Virtuals (VCTRAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Victorai by Virtuals (VCTRAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Victorai by Virtuals.

בדוק את Victorai by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

VCTRAI למטבעות מקומיים

Victorai by Virtuals (VCTRAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Victorai by Virtuals (VCTRAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VCTRAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Victorai by Virtuals (VCTRAI)

כמה שווה Victorai by Virtuals (VCTRAI) היום?
החי VCTRAIהמחיר ב USD הוא 0.00026388 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VCTRAI ל USD?
המחיר הנוכחי של VCTRAI ל USD הוא $ 0.00026388. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Victorai by Virtuals?
שווי השוק של VCTRAI הוא $ 263.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VCTRAI?
ההיצע במחזור של VCTRAI הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VCTRAI?
‏‏VCTRAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00212508 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VCTRAI?
VCTRAI ‏‏רשם מחירATL של 0.0000645 USD.
מהו נפח המסחר של VCTRAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VCTRAI הוא -- USD.
האם VCTRAI יעלה השנה?
VCTRAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VCTRAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.