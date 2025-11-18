Victor מחיר היום

מחיר Victor (VICTOR) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VICTOR ל USD הוא -- לכל VICTOR.

Victor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,230.86, עם היצע במחזור של 999.47M VICTOR. ב‑24 השעות האחרונות, VICTOR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, VICTOR נע ב -- בשעה האחרונה ו -14.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Victor (VICTOR) מידע שוק

שווי שוק $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K אספקת מחזור 999.47M 999.47M 999.47M אספקה כוללת 999,466,376.40978 999,466,376.40978 999,466,376.40978

שווי השוק הנוכחי של Victor הוא $ 5.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VICTOR הוא 999.47M, עם היצע כולל של 999466376.40978. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.23K.