Viction Bridged USDT (USDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.904976 $ 0.904976 $ 0.904976 24 שעות נמוך $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.904976$ 0.904976 $ 0.904976 גבוה 24 שעות $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 שיא כל הזמנים $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 המחיר הנמוך ביותר $ 0.494536$ 0.494536 $ 0.494536 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +9.08% שינוי מחיר (7D) +11.12% שינוי מחיר (7D) +11.12%

Viction Bridged USDT (USDT) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, USDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.904976 לבין שיא של $ 1.006, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.494536.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +9.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Viction Bridged USDT (USDT) מידע שוק

שווי שוק $ 64.71K$ 64.71K $ 64.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.71K$ 64.71K $ 64.71K אספקת מחזור 64.70K 64.70K 64.70K אספקה כוללת 64,700.2057 64,700.2057 64,700.2057

שווי השוק הנוכחי של Viction Bridged USDT הוא $ 64.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDT הוא 64.70K, עם היצע כולל של 64700.2057. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.71K.