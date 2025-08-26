עוד על USDT

Viction Bridged USDT סֵמֶל

Viction Bridged USDT מחיר (USDT)

1 USDT ל USDמחיר חי:

$1
$1$1
+9.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Viction Bridged USDT (USDT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:11:14 (UTC+8)

Viction Bridged USDT (USDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.904976
24 שעות נמוך
$ 1.006
גבוה 24 שעות

$ 0.904976
$ 1.006
$ 2.0
$ 0.494536
--

+9.08%

+11.12%

+11.12%

Viction Bridged USDT (USDT) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, USDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.904976 לבין שיא של $ 1.006, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.494536.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +9.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Viction Bridged USDT (USDT) מידע שוק

$ 64.71K
--
$ 64.71K
64.70K
64,700.2057
שווי השוק הנוכחי של Viction Bridged USDT הוא $ 64.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDT הוא 64.70K, עם היצע כולל של 64700.2057. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.71K.

Viction Bridged USDT (USDT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Viction Bridged USDTל USDהיה $ +0.083245.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלViction Bridged USDT ל USDהיה . $ -0.0006246000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלViction Bridged USDT ל USDהיה $ -0.0002203000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Viction Bridged USDTל USDהיה $ +0.3309256277290188.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.083245+9.08%
30 ימים$ -0.0006246000-0.06%
60 ימים$ -0.0002203000-0.02%
90 ימים$ +0.3309256277290188+49.46%

מה זהViction Bridged USDT (USDT)

Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Viction Bridged USDT (USDT) משאב

האתר הרשמי

Viction Bridged USDTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Viction Bridged USDT (USDT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Viction Bridged USDT (USDT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Viction Bridged USDT.

בדוק את Viction Bridged USDT תחזית המחיר עכשיו‏!

USDT למטבעות מקומיים

Viction Bridged USDT (USDT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Viction Bridged USDT (USDT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Viction Bridged USDT (USDT)

כמה שווה Viction Bridged USDT (USDT) היום?
החי USDTהמחיר ב USD הוא 1.0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDT ל USD?
המחיר הנוכחי של USDT ל USD הוא $ 1.0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Viction Bridged USDT?
שווי השוק של USDT הוא $ 64.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDT?
ההיצע במחזור של USDT הוא 64.70K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDT?
‏‏USDT השיג מחיר שיא (ATH) של 2.0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDT?
USDT ‏‏רשם מחירATL של 0.494536 USD.
מהו נפח המסחר של USDT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDT הוא -- USD.
האם USDT יעלה השנה?
USDT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:11:14 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.