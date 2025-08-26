ViCA מחיר (VICA)
ViCA (VICA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VICA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VICAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VICA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -9.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של ViCA הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 128.09. ההיצע במחזור של VICA הוא 0.00, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 402.16K.
במהלך היום, השינוי במחיר של ViCAל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלViCA ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלViCA ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ViCAל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.09%
|30 ימים
|$ 0
|-12.60%
|60 ימים
|$ 0
|+67.45%
|90 ימים
|$ 0
|--
ViCA is an Ethereum-based token that has introduced the concept of Noflation for virtual assets, where the token will have a limited supply and the token value will increase over the time due to trust factor and scarcity in the market. The profit sharing model for ViCA is based on the arbitrage trading which will be done between Binance and Upbit. The revenue generated from arbitrage trading will be partly used to buy-back token from the market and the rest will be invested in the token’s basic trading seed money for gaining compound interest. As time goes, the basic seed will greatly increase and ViCA participants will enjoy token price margin increased due to principle of scarcity.
