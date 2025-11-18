Vibing Cat Coin מחיר היום

מחיר Vibing Cat Coin (VIBECOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00375136, עם שינוי של 29.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VIBECOIN ל USD הוא $ 0.00375136 לכל VIBECOIN.

Vibing Cat Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,754,953, עם היצע במחזור של 999.62M VIBECOIN. ב‑24 השעות האחרונות, VIBECOIN סחר בין $ 0.00268423 (נמוך) ל $ 0.0038082 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00391302, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007988.

ביצועים לטווח קצר, VIBECOIN נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו +119.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M אספקת מחזור 999.62M 999.62M 999.62M אספקה כוללת 999,618,176.4854978 999,618,176.4854978 999,618,176.4854978

שווי השוק הנוכחי של Vibing Cat Coin הוא $ 3.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VIBECOIN הוא 999.62M, עם היצע כולל של 999618176.4854978. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.75M.