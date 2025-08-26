VetMe (VETME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00537621$ 0.00537621 $ 0.00537621 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.34% שינוי מחיר (7D) +0.26% שינוי מחיר (7D) +0.26%

VetMe (VETME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VETME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VETMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00537621, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VETME השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VetMe (VETME) מידע שוק

שווי שוק $ 384.25K$ 384.25K $ 384.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 393.17K$ 393.17K $ 393.17K אספקת מחזור 977.33M 977.33M 977.33M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VetMe הוא $ 384.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VETME הוא 977.33M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 393.17K.