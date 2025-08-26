Veterans for the Cause (VETS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03315246 גבוה 24 שעות $ 0.03795929 שיא כל הזמנים $ 0.073523 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0310222 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) -8.99% שינוי מחיר (7D) -11.93%

Veterans for the Cause (VETS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03338963. במהלך 24 השעות האחרונות, VETS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03315246 לבין שיא של $ 0.03795929, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VETSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.073523, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0310222.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VETS השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -8.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Veterans for the Cause (VETS) מידע שוק

שווי שוק $ 3.34M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.34M אספקת מחזור 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Veterans for the Cause הוא $ 3.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VETS הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.34M.