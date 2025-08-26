עוד על VETS

Veterans for the Cause סֵמֶל

Veterans for the Cause מחיר (VETS)

לא רשום

1 VETS ל USDמחיר חי:

$0.03338701
$0.03338701
-8.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Veterans for the Cause (VETS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:09:21 (UTC+8)

Veterans for the Cause (VETS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03315246
$ 0.03315246$ 0.03315246
24 שעות נמוך
$ 0.03795929
$ 0.03795929$ 0.03795929
גבוה 24 שעות

$ 0.03315246
$ 0.03315246$ 0.03315246

$ 0.03795929
$ 0.03795929$ 0.03795929

$ 0.073523
$ 0.073523$ 0.073523

$ 0.0310222
$ 0.0310222$ 0.0310222

+0.11%

-8.99%

-11.93%

-11.93%

Veterans for the Cause (VETS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03338963. במהלך 24 השעות האחרונות, VETS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03315246 לבין שיא של $ 0.03795929, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VETSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.073523, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0310222.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VETS השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -8.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Veterans for the Cause (VETS) מידע שוק

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

--
----

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Veterans for the Cause הוא $ 3.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VETS הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.34M.

Veterans for the Cause (VETS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Veterans for the Causeל USDהיה $ -0.00330044954198532.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVeterans for the Cause ל USDהיה . $ -0.0107850408.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVeterans for the Cause ל USDהיה $ -0.0086225847.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Veterans for the Causeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00330044954198532-8.99%
30 ימים$ -0.0107850408-32.30%
60 ימים$ -0.0086225847-25.82%
90 ימים$ 0--

מה זהVeterans for the Cause (VETS)

Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Veterans for the Cause (VETS) משאב

האתר הרשמי

Veterans for the Causeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Veterans for the Cause (VETS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Veterans for the Cause (VETS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Veterans for the Cause.

בדוק את Veterans for the Cause תחזית המחיר עכשיו‏!

VETS למטבעות מקומיים

Veterans for the Cause (VETS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Veterans for the Cause (VETS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VETS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Veterans for the Cause (VETS)

כמה שווה Veterans for the Cause (VETS) היום?
החי VETSהמחיר ב USD הוא 0.03338963 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VETS ל USD?
המחיר הנוכחי של VETS ל USD הוא $ 0.03338963. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Veterans for the Cause?
שווי השוק של VETS הוא $ 3.34M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VETS?
ההיצע במחזור של VETS הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VETS?
‏‏VETS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.073523 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VETS?
VETS ‏‏רשם מחירATL של 0.0310222 USD.
מהו נפח המסחר של VETS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VETS הוא -- USD.
האם VETS יעלה השנה?
VETS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VETS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:09:21 (UTC+8)

Veterans for the Cause (VETS) עדכונים חשובים מהתעשייה

