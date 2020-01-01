Vestra DAO (VSTR) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Vestra DAO (VSTR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Vestra DAO (VSTR) מידע

VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem.

אתר רשמי:
https://vestradao.com/
מסמך לבן:
https://vestradao.com/downloads/WhitepaperEN.pdf

Vestra DAO (VSTR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Vestra DAO (VSTR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 10.25M$ 10.25M
ההיצע הכולל:
$ 50.00B$ 50.00B
אספקה במחזור:
$ 1.59B$ 1.59B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 321.43M$ 321.43M
שיא כל הזמנים:
$ 0.01653066$ 0.01653066
שפל כל הזמנים:
$ 0.00143796$ 0.00143796
מחיר נוכחי:
$ 0.00642864$ 0.00642864

Vestra DAO (VSTR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Vestra DAO (VSTR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של VSTR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות VSTRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את VSTRטוקניומיקה, חקרו אתVSTRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

VSTR חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן VSTR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VSTR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.