Vestra DAO (VSTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0058685 $ 0.0058685 $ 0.0058685 24 שעות נמוך $ 0.00662738 $ 0.00662738 $ 0.00662738 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0058685$ 0.0058685 $ 0.0058685 גבוה 24 שעות $ 0.00662738$ 0.00662738 $ 0.00662738 שיא כל הזמנים $ 0.01653066$ 0.01653066 $ 0.01653066 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00143796$ 0.00143796 $ 0.00143796 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.41% שינוי מחיר (1D) -11.05% שינוי מחיר (7D) -6.05% שינוי מחיר (7D) -6.05%

Vestra DAO (VSTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00589051. במהלך 24 השעות האחרונות, VSTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0058685 לבין שיא של $ 0.00662738, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VSTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01653066, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00143796.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VSTR השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -11.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vestra DAO (VSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 9.38M$ 9.38M $ 9.38M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 294.24M$ 294.24M $ 294.24M אספקת מחזור 1.59B 1.59B 1.59B אספקה כוללת 49,999,880,000.0 49,999,880,000.0 49,999,880,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vestra DAO הוא $ 9.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VSTR הוא 1.59B, עם היצע כולל של 49999880000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 294.24M.