עוד על VSTR

VSTR מידע על מחיר

VSTR מסמך לבן

VSTR אתר רשמי

VSTR טוקניומיקה

VSTR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Vestra DAO סֵמֶל

Vestra DAO מחיר (VSTR)

לא רשום

1 VSTR ל USDמחיר חי:

$0.00590104
$0.00590104$0.00590104
-10.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Vestra DAO (VSTR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:58:43 (UTC+8)

Vestra DAO (VSTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0058685
$ 0.0058685$ 0.0058685
24 שעות נמוך
$ 0.00662738
$ 0.00662738$ 0.00662738
גבוה 24 שעות

$ 0.0058685
$ 0.0058685$ 0.0058685

$ 0.00662738
$ 0.00662738$ 0.00662738

$ 0.01653066
$ 0.01653066$ 0.01653066

$ 0.00143796
$ 0.00143796$ 0.00143796

-0.41%

-11.05%

-6.05%

-6.05%

Vestra DAO (VSTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00589051. במהלך 24 השעות האחרונות, VSTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0058685 לבין שיא של $ 0.00662738, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VSTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01653066, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00143796.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VSTR השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -11.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vestra DAO (VSTR) מידע שוק

$ 9.38M
$ 9.38M$ 9.38M

--
----

$ 294.24M
$ 294.24M$ 294.24M

1.59B
1.59B 1.59B

49,999,880,000.0
49,999,880,000.0 49,999,880,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vestra DAO הוא $ 9.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VSTR הוא 1.59B, עם היצע כולל של 49999880000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 294.24M.

Vestra DAO (VSTR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Vestra DAOל USDהיה $ -0.000731794208458726.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVestra DAO ל USDהיה . $ -0.0015870164.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVestra DAO ל USDהיה $ -0.0015997187.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vestra DAOל USDהיה $ -0.003437107255837094.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000731794208458726-11.05%
30 ימים$ -0.0015870164-26.94%
60 ימים$ -0.0015997187-27.15%
90 ימים$ -0.003437107255837094-36.84%

מה זהVestra DAO (VSTR)

VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Vestra DAO (VSTR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Vestra DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vestra DAO (VSTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vestra DAO (VSTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vestra DAO.

בדוק את Vestra DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

VSTR למטבעות מקומיים

Vestra DAO (VSTR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vestra DAO (VSTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VSTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Vestra DAO (VSTR)

כמה שווה Vestra DAO (VSTR) היום?
החי VSTRהמחיר ב USD הוא 0.00589051 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VSTR ל USD?
המחיר הנוכחי של VSTR ל USD הוא $ 0.00589051. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vestra DAO?
שווי השוק של VSTR הוא $ 9.38M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VSTR?
ההיצע במחזור של VSTR הוא 1.59B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VSTR?
‏‏VSTR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01653066 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VSTR?
VSTR ‏‏רשם מחירATL של 0.00143796 USD.
מהו נפח המסחר של VSTR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VSTR הוא -- USD.
האם VSTR יעלה השנה?
VSTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VSTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:58:43 (UTC+8)

Vestra DAO (VSTR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.