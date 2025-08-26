Vesta Finance (VSTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04997292 $ 0.04997292 $ 0.04997292 24 שעות נמוך $ 0.054967 $ 0.054967 $ 0.054967 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04997292$ 0.04997292 $ 0.04997292 גבוה 24 שעות $ 0.054967$ 0.054967 $ 0.054967 שיא כל הזמנים $ 6.47$ 6.47 $ 6.47 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01823604$ 0.01823604 $ 0.01823604 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07% שינוי מחיר (1D) -8.53% שינוי מחיר (7D) +0.22% שינוי מחיר (7D) +0.22%

Vesta Finance (VSTA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.050278. במהלך 24 השעות האחרונות, VSTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04997292 לבין שיא של $ 0.054967, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VSTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01823604.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VSTA השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -8.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vesta Finance (VSTA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.03M$ 5.03M $ 5.03M אספקת מחזור 22.44M 22.44M 22.44M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vesta Finance הוא $ 1.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VSTA הוא 22.44M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.03M.