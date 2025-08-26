עוד על VSTA

Vesta Finance סֵמֶל

Vesta Finance מחיר (VSTA)

לא רשום

1 VSTA ל USDמחיר חי:

mexc
USD
Vesta Finance (VSTA) טבלת מחירים חיה
Vesta Finance (VSTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Vesta Finance (VSTA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.050278. במהלך 24 השעות האחרונות, VSTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04997292 לבין שיא של $ 0.054967, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VSTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01823604.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VSTA השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -8.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vesta Finance (VSTA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Vesta Finance הוא $ 1.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VSTA הוא 22.44M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.03M.

Vesta Finance (VSTA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Vesta Financeל USDהיה $ -0.00468901965032203.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVesta Finance ל USDהיה . $ +0.0059020338.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVesta Finance ל USDהיה $ +0.0415119351.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vesta Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00468901965032203-8.53%
30 ימים$ +0.0059020338+11.74%
60 ימים$ +0.0415119351+82.56%
90 ימים$ 0--

מה זהVesta Finance (VSTA)

Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Vesta Finance (VSTA) משאב

האתר הרשמי

Vesta Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vesta Finance (VSTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vesta Finance (VSTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vesta Finance.

בדוק את Vesta Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

VSTA למטבעות מקומיים

Vesta Finance (VSTA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vesta Finance (VSTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VSTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Vesta Finance (VSTA)

כמה שווה Vesta Finance (VSTA) היום?
החי VSTAהמחיר ב USD הוא 0.050278 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VSTA ל USD?
המחיר הנוכחי של VSTA ל USD הוא $ 0.050278. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vesta Finance?
שווי השוק של VSTA הוא $ 1.13M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VSTA?
ההיצע במחזור של VSTA הוא 22.44M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VSTA?
‏‏VSTA השיג מחיר שיא (ATH) של 6.47 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VSTA?
VSTA ‏‏רשם מחירATL של 0.01823604 USD.
מהו נפח המסחר של VSTA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VSTA הוא -- USD.
האם VSTA יעלה השנה?
VSTA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VSTA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
