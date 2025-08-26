Vesper Finance (VSP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.180395 $ 0.180395 $ 0.180395 24 שעות נמוך $ 0.197191 $ 0.197191 $ 0.197191 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.180395$ 0.180395 $ 0.180395 גבוה 24 שעות $ 0.197191$ 0.197191 $ 0.197191 שיא כל הזמנים $ 79.51$ 79.51 $ 79.51 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01046877$ 0.01046877 $ 0.01046877 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -7.12% שינוי מחיר (7D) -15.52% שינוי מחיר (7D) -15.52%

Vesper Finance (VSP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.182225. במהלך 24 השעות האחרונות, VSP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.180395 לבין שיא של $ 0.197191, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VSPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 79.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01046877.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VSP השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -7.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vesper Finance (VSP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M אספקת מחזור 8.51M 8.51M 8.51M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vesper Finance הוא $ 1.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VSP הוא 8.51M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.83M.