Vesper Finance מחיר (VSP)

לא רשום

1 VSP ל USDמחיר חי:

$0.182225
$0.182225
-7.10%1D
Vesper Finance (VSP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:09:14 (UTC+8)

Vesper Finance (VSP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.180395
$ 0.180395
24 שעות נמוך
$ 0.197191
$ 0.197191
גבוה 24 שעות

$ 0.180395
$ 0.180395

$ 0.197191
$ 0.197191

$ 79.51
$ 79.51

$ 0.01046877
$ 0.01046877

+0.21%

-7.12%

-15.52%

-15.52%

Vesper Finance (VSP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.182225. במהלך 24 השעות האחרונות, VSP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.180395 לבין שיא של $ 0.197191, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VSPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 79.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01046877.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VSP השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -7.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vesper Finance (VSP) מידע שוק

$ 1.56M
$ 1.56M

--
--

$ 1.83M
$ 1.83M

8.51M
8.51M

10,000,000.0
10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vesper Finance הוא $ 1.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VSP הוא 8.51M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.83M.

Vesper Finance (VSP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Vesper Financeל USDהיה $ -0.0139754085597159.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVesper Finance ל USDהיה . $ +0.0330869212.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVesper Finance ל USDהיה $ +0.0058832616.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vesper Financeל USDהיה $ +0.09018522879640018.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0139754085597159-7.12%
30 ימים$ +0.0330869212+18.16%
60 ימים$ +0.0058832616+3.23%
90 ימים$ +0.09018522879640018+97.99%

מה זהVesper Finance (VSP)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Vesper Finance (VSP) משאב

האתר הרשמי

Vesper Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vesper Finance (VSP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vesper Finance (VSP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vesper Finance.

בדוק את Vesper Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

VSP למטבעות מקומיים

Vesper Finance (VSP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vesper Finance (VSP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VSP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Vesper Finance (VSP)

כמה שווה Vesper Finance (VSP) היום?
החי VSPהמחיר ב USD הוא 0.182225 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VSP ל USD?
המחיר הנוכחי של VSP ל USD הוא $ 0.182225. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vesper Finance?
שווי השוק של VSP הוא $ 1.56M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VSP?
ההיצע במחזור של VSP הוא 8.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VSP?
‏‏VSP השיג מחיר שיא (ATH) של 79.51 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VSP?
VSP ‏‏רשם מחירATL של 0.01046877 USD.
מהו נפח המסחר של VSP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VSP הוא -- USD.
האם VSP יעלה השנה?
VSP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VSP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:09:14 (UTC+8)

Vesper Finance (VSP) עדכונים חשובים מהתעשייה

