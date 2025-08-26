עוד על USDV

Verified USD סֵמֶל

Verified USD מחיר (USDV)

לא רשום

1 USDV ל USDמחיר חי:

$0.289873
$0.289873$0.289873
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Verified USD (USDV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:53:16 (UTC+8)

Verified USD (USDV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 0.09982
$ 0.09982$ 0.09982

--

--

0.00%

0.00%

Verified USD (USDV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.289873. במהלך 24 השעות האחרונות, USDV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.034, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.09982.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Verified USD (USDV) מידע שוק

$ 175.54K
$ 175.54K$ 175.54K

--
----

$ 175.54K
$ 175.54K$ 175.54K

605.57K
605.57K 605.57K

605,570.249099
605,570.249099 605,570.249099

שווי השוק הנוכחי של Verified USD הוא $ 175.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDV הוא 605.57K, עם היצע כולל של 605570.249099. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 175.54K.

Verified USD (USDV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Verified USDל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVerified USD ל USDהיה . $ -0.0999587327.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVerified USD ל USDהיה $ -0.0851205107.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Verified USDל USDהיה $ -0.1306431163175335.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0999587327-34.48%
60 ימים$ -0.0851205107-29.36%
90 ימים$ -0.1306431163175335-31.06%

מה זהVerified USD (USDV)

A native omnichain stablecoin backed 1:1 with tokenized short-term treasuries and repos, and pegged to the equivalent value of 1 US dollar.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Verified USD (USDV) משאב

האתר הרשמי

Verified USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Verified USD (USDV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Verified USD (USDV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Verified USD.

בדוק את Verified USD תחזית המחיר עכשיו‏!

USDV למטבעות מקומיים

Verified USD (USDV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Verified USD (USDV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Verified USD (USDV)

כמה שווה Verified USD (USDV) היום?
החי USDVהמחיר ב USD הוא 0.289873 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDV ל USD?
המחיר הנוכחי של USDV ל USD הוא $ 0.289873. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Verified USD?
שווי השוק של USDV הוא $ 175.54K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDV?
ההיצע במחזור של USDV הוא 605.57K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDV?
‏‏USDV השיג מחיר שיא (ATH) של 1.034 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDV?
USDV ‏‏רשם מחירATL של 0.09982 USD.
מהו נפח המסחר של USDV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDV הוא -- USD.
האם USDV יעלה השנה?
USDV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:53:16 (UTC+8)

