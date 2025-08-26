Verified USD (USDV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.034 המחיר הנמוך ביותר $ 0.09982 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

Verified USD (USDV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.289873. במהלך 24 השעות האחרונות, USDV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.034, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.09982.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Verified USD (USDV) מידע שוק

שווי שוק $ 175.54K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 175.54K אספקת מחזור 605.57K אספקה כוללת 605,570.249099

שווי השוק הנוכחי של Verified USD הוא $ 175.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDV הוא 605.57K, עם היצע כולל של 605570.249099. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 175.54K.