VeraOne (VRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 104.02 גבוה 24 שעות $ 108.93 שיא כל הזמנים $ 117.0 המחיר הנמוך ביותר $ 41.55 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.18% שינוי מחיר (1D) +3.32% שינוי מחיר (7D) +1.38%

VeraOne (VRO) המחיר בזמן אמת של הוא $108.82. במהלך 24 השעות האחרונות, VRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 104.02 לבין שיא של $ 108.93, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 117.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 41.55.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VRO השתנה ב +1.18% במהלך השעה האחרונה, +3.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VeraOne (VRO) מידע שוק

שווי שוק $ 38.70M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.70M אספקת מחזור 355.62K אספקה כוללת 355,624.38438974

שווי השוק הנוכחי של VeraOne הוא $ 38.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VRO הוא 355.62K, עם היצע כולל של 355624.38438974. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.70M.