Venus XVS (VXVS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.12237 $ 0.12237 $ 0.12237 24 שעות נמוך $ 0.128698 $ 0.128698 $ 0.128698 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.12237$ 0.12237 $ 0.12237 גבוה 24 שעות $ 0.128698$ 0.128698 $ 0.128698 שיא כל הזמנים $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 המחיר הנמוך ביותר $ 0.062162$ 0.062162 $ 0.062162 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) -1.92% שינוי מחיר (7D) +2.52% שינוי מחיר (7D) +2.52%

Venus XVS (VXVS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.124939. במהלך 24 השעות האחרונות, VXVS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.12237 לבין שיא של $ 0.128698, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VXVSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.062162.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VXVS השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -1.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Venus XVS (VXVS) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 29,983,050.65079948 29,983,050.65079948 29,983,050.65079948

שווי השוק הנוכחי של Venus XVS הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של VXVS הוא 0.00, עם היצע כולל של 29983050.65079948. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.75M.