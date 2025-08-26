עוד על VXVS

Venus XVS סֵמֶל

Venus XVS מחיר (VXVS)

לא רשום

1 VXVS ל USDמחיר חי:

$0.124939
$0.124939$0.124939
-1.90%1D
Venus XVS (VXVS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:26:02 (UTC+8)

Venus XVS (VXVS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.12237
$ 0.12237$ 0.12237
24 שעות נמוך
$ 0.128698
$ 0.128698$ 0.128698
גבוה 24 שעות

$ 0.12237
$ 0.12237$ 0.12237

$ 0.128698
$ 0.128698$ 0.128698

$ 2.94
$ 2.94$ 2.94

$ 0.062162
$ 0.062162$ 0.062162

-0.26%

-1.92%

+2.52%

+2.52%

Venus XVS (VXVS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.124939. במהלך 24 השעות האחרונות, VXVS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.12237 לבין שיא של $ 0.128698, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VXVSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.062162.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VXVS השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -1.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Venus XVS (VXVS) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

0.00
0.00 0.00

29,983,050.65079948
29,983,050.65079948 29,983,050.65079948

שווי השוק הנוכחי של Venus XVS הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של VXVS הוא 0.00, עם היצע כולל של 29983050.65079948. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.75M.

Venus XVS (VXVS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Venus XVSל USDהיה $ -0.0024568006561214.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVenus XVS ל USDהיה . $ -0.0051258598.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVenus XVS ל USDהיה $ +0.0104317693.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Venus XVSל USDהיה $ -0.01054336946518466.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0024568006561214-1.92%
30 ימים$ -0.0051258598-4.10%
60 ימים$ +0.0104317693+8.35%
90 ימים$ -0.01054336946518466-7.78%

מה זהVenus XVS (VXVS)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Venus XVS (VXVS) משאב

Venus XVSתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Venus XVS (VXVS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Venus XVS (VXVS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Venus XVS.

בדוק את Venus XVS תחזית המחיר עכשיו‏!

VXVS למטבעות מקומיים

Venus XVS (VXVS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Venus XVS (VXVS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VXVS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Venus XVS (VXVS)

כמה שווה Venus XVS (VXVS) היום?
החי VXVSהמחיר ב USD הוא 0.124939 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VXVS ל USD?
המחיר הנוכחי של VXVS ל USD הוא $ 0.124939. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Venus XVS?
שווי השוק של VXVS הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VXVS?
ההיצע במחזור של VXVS הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VXVS?
‏‏VXVS השיג מחיר שיא (ATH) של 2.94 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VXVS?
VXVS ‏‏רשם מחירATL של 0.062162 USD.
מהו נפח המסחר של VXVS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VXVS הוא $ 0.00 USD.
האם VXVS יעלה השנה?
VXVS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VXVS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:26:02 (UTC+8)

