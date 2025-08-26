Venus XRP (VXRP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.058121 גבוה 24 שעות $ 0.060763 שיא כל הזמנים $ 0.074605 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00596892 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -1.39% שינוי מחיר (7D) -3.76%

Venus XRP (VXRP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.059258. במהלך 24 השעות האחרונות, VXRP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.058121 לבין שיא של $ 0.060763, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VXRPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.074605, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00596892.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VXRP השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -1.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Venus XRP (VXRP) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.28M$ 45.28M $ 45.28M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 763,121,854.2096802 763,121,854.2096802 763,121,854.2096802

שווי השוק הנוכחי של Venus XRP הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של VXRP הוא 0.00, עם היצע כולל של 763121854.2096802. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.28M.