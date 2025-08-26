Venus USDT (VUSDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02563061 $ 0.02563061 $ 0.02563061 24 שעות נמוך $ 0.0257803 $ 0.0257803 $ 0.0257803 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02563061$ 0.02563061 $ 0.02563061 גבוה 24 שעות $ 0.0257803$ 0.0257803 $ 0.0257803 שיא כל הזמנים $ 0.03496272$ 0.03496272 $ 0.03496272 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01801992$ 0.01801992 $ 0.01801992 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.05% שינוי מחיר (7D) +0.10% שינוי מחיר (7D) +0.10%

Venus USDT (VUSDT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02574985. במהלך 24 השעות האחרונות, VUSDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02563061 לבין שיא של $ 0.0257803, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VUSDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03496272, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01801992.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VUSDT השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Venus USDT (VUSDT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 319.03M$ 319.03M $ 319.03M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 12,391,780,910.24964 12,391,780,910.24964 12,391,780,910.24964

שווי השוק הנוכחי של Venus USDT הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של VUSDT הוא 0.00, עם היצע כולל של 12391780910.24964. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 319.03M.