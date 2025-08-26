עוד על VUSDT

Venus USDT סֵמֶל

Venus USDT מחיר (VUSDT)

לא רשום

1 VUSDT ל USDמחיר חי:

$0.02574985
$0.02574985$0.02574985
0.00%1D
mexc
USD
Venus USDT (VUSDT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:25:43 (UTC+8)

Venus USDT (VUSDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02563061
$ 0.02563061$ 0.02563061
24 שעות נמוך
$ 0.0257803
$ 0.0257803$ 0.0257803
גבוה 24 שעות

$ 0.02563061
$ 0.02563061$ 0.02563061

$ 0.0257803
$ 0.0257803$ 0.0257803

$ 0.03496272
$ 0.03496272$ 0.03496272

$ 0.01801992
$ 0.01801992$ 0.01801992

+0.01%

+0.05%

+0.10%

+0.10%

Venus USDT (VUSDT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02574985. במהלך 24 השעות האחרונות, VUSDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02563061 לבין שיא של $ 0.0257803, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VUSDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03496272, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01801992.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VUSDT השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Venus USDT (VUSDT) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 319.03M
$ 319.03M$ 319.03M

0.00
0.00 0.00

12,391,780,910.24964
12,391,780,910.24964 12,391,780,910.24964

שווי השוק הנוכחי של Venus USDT הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של VUSDT הוא 0.00, עם היצע כולל של 12391780910.24964. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 319.03M.

Venus USDT (VUSDT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Venus USDTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVenus USDT ל USDהיה . $ +0.0001060739.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVenus USDT ל USDהיה $ +0.0001837329.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Venus USDTל USDהיה $ +0.000251995209681658.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.05%
30 ימים$ +0.0001060739+0.41%
60 ימים$ +0.0001837329+0.71%
90 ימים$ +0.000251995209681658+0.99%

מה זהVenus USDT (VUSDT)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Venus USDT (VUSDT) משאב

האתר הרשמי

Venus USDTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Venus USDT (VUSDT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Venus USDT (VUSDT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Venus USDT.

בדוק את Venus USDT תחזית המחיר עכשיו‏!

VUSDT למטבעות מקומיים

Venus USDT (VUSDT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Venus USDT (VUSDT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VUSDT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Venus USDT (VUSDT)

כמה שווה Venus USDT (VUSDT) היום?
החי VUSDTהמחיר ב USD הוא 0.02574985 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VUSDT ל USD?
המחיר הנוכחי של VUSDT ל USD הוא $ 0.02574985. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Venus USDT?
שווי השוק של VUSDT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VUSDT?
ההיצע במחזור של VUSDT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VUSDT?
‏‏VUSDT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03496272 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VUSDT?
VUSDT ‏‏רשם מחירATL של 0.01801992 USD.
מהו נפח המסחר של VUSDT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VUSDT הוא $ 0.00 USD.
האם VUSDT יעלה השנה?
VUSDT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VUSDT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:25:43 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.