Venus USDC (VUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02574178 $ 0.02574178 $ 0.02574178 24 שעות נמוך $ 0.02589792 $ 0.02589792 $ 0.02589792 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02574178$ 0.02574178 $ 0.02574178 גבוה 24 שעות $ 0.02589792$ 0.02589792 $ 0.02589792 שיא כל הזמנים $ 0.226561$ 0.226561 $ 0.226561 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01829211$ 0.01829211 $ 0.01829211 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) +0.12% שינוי מחיר (7D) +0.12%

Venus USDC (VUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02586279. במהלך 24 השעות האחרונות, VUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02574178 לבין שיא של $ 0.02589792, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.226561, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01829211.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VUSDC השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Venus USDC (VUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 88.21M$ 88.21M $ 88.21M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 3,411,760,832.338595 3,411,760,832.338595 3,411,760,832.338595

שווי השוק הנוכחי של Venus USDC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של VUSDC הוא 0.00, עם היצע כולל של 3411760832.338595. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.21M.