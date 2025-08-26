Venus SXP (VSXP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00344195 $ 0.00344195 $ 0.00344195 24 שעות נמוך $ 0.00364454 $ 0.00364454 $ 0.00364454 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00344195$ 0.00344195 $ 0.00344195 גבוה 24 שעות $ 0.00364454$ 0.00364454 $ 0.00364454 שיא כל הזמנים $ 0.116049$ 0.116049 $ 0.116049 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00290763$ 0.00290763 $ 0.00290763 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -3.33% שינוי מחיר (7D) -4.51% שינוי מחיר (7D) -4.51%

Venus SXP (VSXP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00349364. במהלך 24 השעות האחרונות, VSXP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00344195 לבין שיא של $ 0.00364454, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VSXPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.116049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00290763.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VSXP השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -3.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Venus SXP (VSXP) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.89K$ 48.89K $ 48.89K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 14,033,930.13625972 14,033,930.13625972 14,033,930.13625972

שווי השוק הנוכחי של Venus SXP הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של VSXP הוא 0.00, עם היצע כולל של 14033930.13625972. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.89K.