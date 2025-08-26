עוד על VRT

Venus Reward סֵמֶל

Venus Reward מחיר (VRT)

1 VRT ל USDמחיר חי:

$0.00001833
$0.00001833
-3.90%1D
Venus Reward (VRT) טבלת מחירים חיה
Venus Reward (VRT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.01474414
$ 0.01474414

+7.77%

-3.96%

-25.39%

-25.39%

Venus Reward (VRT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VRT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VRTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01474414, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VRT השתנה ב +7.77% במהלך השעה האחרונה, -3.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Venus Reward (VRT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Venus Reward הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.92K. ההיצע במחזור של VRT הוא 0.00, עם היצע כולל של 24332704321.10447. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 446.00K.

Venus Reward (VRT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Venus Rewardל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVenus Reward ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVenus Reward ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Venus Rewardל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.96%
30 ימים$ 0+1.18%
60 ימים$ 0+7.22%
90 ימים$ 0--

מה זהVenus Reward (VRT)

Venus Reward Token is a mechanism created to become an additional mining distribution to suppliers and borrowers of Venus Protocol. Venus (XVS) token will continue to exist as a governance token for the protocol.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Venus Reward (VRT) משאב

האתר הרשמי

Venus Rewardתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Venus Reward (VRT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Venus Reward (VRT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Venus Reward.

בדוק את Venus Reward תחזית המחיר עכשיו‏!

VRT למטבעות מקומיים

Venus Reward (VRT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Venus Reward (VRT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VRT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Venus Reward (VRT)

כמה שווה Venus Reward (VRT) היום?
החי VRTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VRT ל USD?
המחיר הנוכחי של VRT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Venus Reward?
שווי השוק של VRT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VRT?
ההיצע במחזור של VRT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VRT?
‏‏VRT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01474414 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VRT?
VRT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VRT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VRT הוא $ 15.92K USD.
האם VRT יעלה השנה?
VRT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VRT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.