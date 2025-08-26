Venus LTC (VLTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.18 $ 2.18 $ 2.18 24 שעות נמוך $ 2.28 $ 2.28 $ 2.28 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 גבוה 24 שעות $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 שיא כל הזמנים $ 8.22$ 8.22 $ 8.22 המחיר הנמוך ביותר $ 0.823133$ 0.823133 $ 0.823133 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.17% שינוי מחיר (1D) -0.83% שינוי מחיר (7D) -4.71% שינוי מחיר (7D) -4.71%

Venus LTC (VLTC) המחיר בזמן אמת של הוא $2.24. במהלך 24 השעות האחרונות, VLTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.18 לבין שיא של $ 2.28, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VLTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.823133.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VLTC השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -0.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Venus LTC (VLTC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.38M$ 12.38M $ 12.38M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 5,518,396.57585804 5,518,396.57585804 5,518,396.57585804

שווי השוק הנוכחי של Venus LTC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של VLTC הוא 0.00, עם היצע כולל של 5518396.57585804. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.38M.