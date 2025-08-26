Venus LINK (VLINK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.467463 $ 0.467463 $ 0.467463 24 שעות נמוך $ 0.503225 $ 0.503225 $ 0.503225 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.467463$ 0.467463 $ 0.467463 גבוה 24 שעות $ 0.503225$ 0.503225 $ 0.503225 שיא כל הזמנים $ 1.054$ 1.054 $ 1.054 המחיר הנמוך ביותר $ 0.101052$ 0.101052 $ 0.101052 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) -4.33% שינוי מחיר (7D) -5.00% שינוי מחיר (7D) -5.00%

Venus LINK (VLINK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.477672. במהלך 24 השעות האחרונות, VLINK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.467463 לבין שיא של $ 0.503225, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VLINKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.054, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.101052.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VLINK השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -4.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Venus LINK (VLINK) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.49M$ 7.49M $ 7.49M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 15,633,147.81515842 15,633,147.81515842 15,633,147.81515842

שווי השוק הנוכחי של Venus LINK הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של VLINK הוא 0.00, עם היצע כולל של 15633147.81515842. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.49M.